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      Состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2019 году почти на 25%

      18:48Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 г. увеличилось на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

      Глава Amazon Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд после развода с женой, но сумел сохранить первое место в списке богатейших людей после роста акций Amazon - компания сообщила о рекордно высоких продажах в сезон праздников.

      Больше всех среди миллиардеров разбогател глава французской компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно. Его состояние выросло на $36,5 млрд.

      Он поднялся на третье место в рейтинге самых богатых людей и стал одним из трех бизнесменов, чье состояние составляет не менее $100 млрд.

      Состояние 172 богатейших американских миллиардеров увеличилось на $500 млрд. Глава Facebook Марк Цукерберг стал богаче на $27,3 млрд, основатель Microsoft Билл Гейтс - на $22,7 млрд.

      Китай стал второй страной после США по числу миллиардеров, вошедших в список. Их количество увеличилось до 54 человек. Больше всего свое состояние увеличил основатель китайского производителя бытовой электроники Midea Group Co. Хэ Сянцзянь (на 79% до $23,3 млрд).

      Состояние богатейших россиян увеличилось на 21% до $51 млрд в результате роста стоимости активов после значительного падения годом ранее.

      Рубрики: Статистика, Финансы

      Метки: миллиардеры, Бернар Арно, Bloomberg Billionaire Index, Джефф Безос

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