Индекс PMI Чикаго в декабре вырос сильнее ожиданий

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Чикаго, опережающий индикатор экономической активности в США, в декабре вырос сильнее ожиданий.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".При этом бизнес-барометр по-прежнему указывал на сокращение активности, говорилось в опубликованном отчете MNI Indicators.Согласно представленным данным индекс PMI Чикаго в декабре составил 48,9, прибавив 2,6 пункта и достигнув максимального уровня за четыре месяца. При этом индикатор остался ниже отметки 50, что указывает на продолжающееся сокращения деловой активности. Значения индекса выше 50 говорят о росте активности.Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты ожидали, что показатель в декабре составит 47,4.Подындексы сроков доставки, производства и невыполненных заказов отметились ростом, тогда как подындексы занятости и новых заказов снизились. Из пяти вышеуказанных индикаторов лишь подындекс сроков доставки превысил отметку 50, заявили в MNI Indicators.Индикатор товарно-материальных запасов вырос, но остался ниже 50.