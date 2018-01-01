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      Индекс PMI Чикаго в декабре вырос сильнее ожиданий

      19:10Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Чикаго, опережающий индикатор экономической активности в США, в декабре вырос сильнее ожиданий.

      При этом бизнес-барометр по-прежнему указывал на сокращение активности, говорилось в опубликованном отчете MNI Indicators.

      Согласно представленным данным индекс PMI Чикаго в декабре составил 48,9, прибавив 2,6 пункта и достигнув максимального уровня за четыре месяца. При этом индикатор остался ниже отметки 50, что указывает на продолжающееся сокращения деловой активности. Значения индекса выше 50 говорят о росте активности.

      Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты ожидали, что показатель в декабре составит 47,4.

      Подындексы сроков доставки, производства и невыполненных заказов отметились ростом, тогда как подындексы занятости и новых заказов снизились. Из пяти вышеуказанных индикаторов лишь подындекс сроков доставки превысил отметку 50, заявили в MNI Indicators.

      Индикатор товарно-материальных запасов вырос, но остался ниже 50.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, PMI, Чикаго

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