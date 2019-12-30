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      Власти Ирака и Ирана предупредили США об "опасных последствиях" авиаударов в Ираке и Сирии

      20:48Распечатать

      Фото: Hussein Malla/AP

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Руководство обеих стран осудило действия США, назвав их неприемлемыми. Россия и Китай также подвергли критике авиационные удары США по базам группировки "Катаиб Хезбалла".

      США нанесли авиаудары по нескольким объектам данной военизированной группировки в западной части Ирака и восточной части Сирии в воскресенье, 29 декабря. Минобороны США при этом назвало данные удары "ответными действиями" после якобы совершенной 27 декабря атаки "Катаиб Хезбалла" на авиабазу США вблизи иракского г. Киркук.

      Данные действия со стороны США вызвали резко негативную реакцию со стороны властей Ирака, Ирана, а также России и Китая. В понедельник, 30 декабря, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдул-Махди заявил о том, что действия США являются "неприемлемым нападением, которое будет иметь опасные последствия".

      В сообщении Минобороны США отмечается, что глава американского ведомства Марк Экспер и премьер-министр Ирака якобы "разделяют мнение о необходимости прекращения атак со стороны "Катаиб Хезбалла". Однако, по данным ряда арабских СМИ, после нанесенного со стороны США авиаудара по иракской территории Адель Абдул-Махди в телефонном разговоре с главой Пентагона выразил возмущение действиями США.

      Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, как отмечает агентство Tasnim, назвал американские авиаудары по территории Ирака и Сирии "откровенным актом терроризма, за который США придется нести ответственность".

      Негативная реакция на нарушения суверенитета Ирака и Сирии также последовала со стороны МИД России и МИД КНР.

      Бомбардировки объектов группировки "Хезбалла" со стороны США могут рассматриваться как открытое вступление Вашингтона в "опосредованную войну", которую Израиль уже не первый год ведет против данного движения на территории ряда ближневосточных государств. Ни у США, ни у Израиля нет каких-либо договоренностей с властями Ирака или каких-либо других стран по поводу возможности нанесения военных ударов по объектам данной группировки.

      США рискуют привлечь более пристальное внимание "Хезбаллы" и других про-иранских группировок к своим объектам на территории Ирака и Сирии. В результате данного инцидента в дальнейшем также может произойти более серьезное ухудшение отношений Вашингтона с властями Ирака – вплоть до возможного решения со стороны руководства Ирака призвать США свернуть военное присутствие на иракской территории.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Иран, Сирия, Ирак, терроризм, авиаудары

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