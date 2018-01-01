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      Бразилия оштрафовала Facebook за утечку данных пользователей

      30.12 21:45Распечатать

      Фото: Eraldo Peres/AP

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Власти Бразилии предъявили штраф в размере 6,6 млн бразильских реалов ($1,6 млн) американской компании за использование онлайн-приложения, разработчики которого получили доступ к личных данным более 400 тыс. человек.

      Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии сообщило о том, что расследование в отношении Facebook Inc. и Facebook Servicos Online началось после появления сведений о неправомерном использовании личных данных консалтинговой компанией Cambridge Analytica.

      В ходе расследования было установлено, что разработчики приложения thisisyourdigitallife получили доступ к персональным данным 443 тыс. бразильских пользователей данного приложения и использовали их "в сомнительных целях".

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Facebook, штраф, сбор данных

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