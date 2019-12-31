Газпром в 2020 году: перспективы есть, но проблем гораздо больше

Перспективы Газпром в 2020 году относительно стабильны, однако есть несколько факторов, которые мешают поддерживать потенциал развития компании на желаемом уровне, считает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер»

Источник – годовая отчетность НОВАТЭК за 2018 год

Источник: годовая отчетность Газпрома за 2018 год

Источник: годовая отчетность Газпрома за 2018 год

Москва, 8 января - "Вести.Экономика"Акции Газпрома в 2019 году показали внушительный рост на фоне намерений компании по резкому увеличению дивидендных выплат и смене менеджмента. Цена выросла в 1,5 раза и превысила отметку 250 руб. Однако рост дивидендов – это разовая мера, которая не сможет оказать долгосрочный позитивный эффект на капитализацию. Инвесторам нужна уверенность, что бизнес компании будет не просто стабильным, а будет уверенно растущим. Для этого надо осваивать новые сегменты бизнеса и улучшать корпоративное управление.Пока что проблем у компании очень много – начиная от внутренних хищений до геополитических рисков и санкций. Почти весь бизнес основан на добыче и продаже сырья – природного газа, тогда как, например, у частной газовой НОВАТЭК по итогам 2018 года больше половины выручки пришлось на переработку сырья. У Газпрома же за тот же 2018 год из 8,2 трлн. рублей доходов на продажу природного газа и сырой нефти пришлось свыше 5 трлн. рублей или 62%.В принципе, определенные шаги в направлении диверсификации бизнеса Газпрома все же предпринимает. Так, за 2018 год доходы от продажи продуктов нефтегазопереработки выросли на 29% по сравнению с 2017 годом и составили почти 2,2 трлн. рублей. Кроме того, в компании намерены реализовать ряд крупных проектов в сфере газохимии и СПГ – Амурский ГПХ, Арктик-СПГ и др. Можно сказать поэтому, что определенные перспективы у газового монополиста имеются.Однако, несмотря на все достижения, проблем у энергетического гиганта по-прежнему очень много. Например, корпоративное управление пока оставляет желать лучшего. Несмотря на относительно низкую налоговую нагрузку (около 1/3 – для нефтегазового сектора это довольно мало), тем не менее прибыль довольно невысокая. Много вопросов вызывают раздутые административные расходы (за 2018 год операционные расходы достигли почти 4,5 трлн. рублей).Также есть вопросы и касательно портфеля активов – непонятно, зачем газовому холдингу крупные активы в сфере банковского сектора (Газпромбанк по размеру активов третий по величине банк в России), медиа-бизнеса (Газпром-медиа – наряду с НМГ крупнейшая медиа-группа в стране), а также отдельный актив именно в сфере нефтедобычи (Газпром мог бы для этого использовать существующую материнскую компанию).Подводя итог, я бы сделал вывод: для Газпрома наступил период относительно стабильности, но, чтобы реализовались перспективы компании, необходимо не только диверсифицировать бизнес, но и справиться с теми проблемами, которые по-прежнему крайне актуальны для холдинга.