Что позволит рублю оставаться стабильным в 2020 году

Вопреки большинству прогнозов, рубль завершил 2019 год, максимально укрепившись к доллару США. Те причины, которые послужили усилению российской валюты, могут оказывать поддержку рублю и в 2020 году. По нашим оценкам, рублевый курс в начале будущего года способен удерживаться в пределах 62-65 к доллару, а в целом же по году сумеет сохранить стабильность вблизи 64-66 за доллар. Курс рубля к евро в начале года сформируется на уровне 69-72 за евро, прогнозирует Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер»

Прочный макроэкономический базис.

График 1. Международные резервы РФ в 2019 году

Источник: Investing.com

Спрос на рублевый долг.

График 2. Ценовой индекс российских гособлигаций в 2019 году

Источник: Investing.com

Отсутствие усиления санкционных угроз.

Это глобальный уровень риск-аппетитов и цены на нефть.

Москва, 8 января - "Вести.Экономика"Мы выделили пять факторов, которые, по нашему мнению, помогут российской валюте проявлять стабильность в наступающем году.В 2019 году чистый государственный долг России впервые с кризисного 2014 года ушел в отрицательную зону. Отсутствие у России чистого долга вкупе со значительными накопленными резервами и профицитным бюджетом отражает ее уникальность среди рынков emerging markets и обеспечивает спрос на рублевые активы. За 2019 год международные резервы РФ выросли на 17,8% - с $466 млрд до $549 млрд на наш взгляд, Банк России в будущем году продолжит вести рациональную политику в отношении государственных резервов.Сочетание сильного макроэкономического базиса и высоких реальных ставок в России предопределяют повышенный спрос на облигации федерального займа (ОФЗ). В этом году вложения в рублевый долг – едва ли не самой интересной историей для вложений для иностранных инвесторов. Ценовой индекс гособлигаций RGBI с начала года вырос более чем на 12% и находится вблизи свих исторических максимумов.Тенденцию эту усиливает отсутствие реальных угроз усиления антироссийских санкций, несмотря на периодически возникающее напряжение информационного фона, связанного с разного рода геополитическими выпадами со стороны Запада. В целом, за последние 1-2 года инвесторы выработали своего рода иммунитет в отношении «привычных» санкционных тем. По нашему мнению, повышенный спрос на рублевый долг в будущем году сохранится, что будет транслироваться в поддержку национальной валюты.По нашему мнению, в 2020 году, который в США станет годом выборов президента, вероятно возвращение российской темы в риторику американского истеблишмента, особенно в части подозрений России в попытках влияния на избирательный процесс в Штатах.Вместе с тем, учитывая текущий расклад сил в американской политической номенклатуре, мы считаем маловероятным реальное усиление действующих или введение новых санкционных ограничений в отношении РФ. К тому же глобально геополитический фокус Белого дома в 2020 году с большой долей вероятности сохранится на китайском и иранском направлениях.И наконец, о двух важнейших факторах влияния на курс рубля в будущем году.Глобальные риск-аппетиты в будущем году, как и в 2019-м, во многом продолжать зависеть от течения торгового конфликта США и Китая. В конце 2019 года наметилось сближение позиций США и Китая по торговым вопросам, в начале 2020 года ожидается подписание первой фазы торговой сделки. Данное событие может стимулировать подъем риск-аппетитов в первой половине года, что в частности транслируется в поддержку котировок «черного золота». При этом мы оцениваем потенциал этого воздействия как умеренный, поскольку на рынке понимают, что успешное заключение первой фазы сделки, к которому на данном этапе стороны, действительно готовы, еще не будет означать полноценного торгового мира между двумя крупнейшими экономиками, ряд наиболее острых вопросов стороны оставили на второй этап сделки и переговоры в 2020 году могут проходить в достаточно напряженном ключе.Новые условия сделки ОПЕК+ выступают существенной предпосылкой для изменения фундаментальной картины нефтяного рынка в первом квартале следующего года. Ранее в начале 2020 года, исходя из «старого» сокращения ОПЕК+ в 1,2 млн барр. /сутки, мы ожидали сохранения «тонкого» баланса на рынке, аналогичная ситуация на рынке складывается и в 4кв 2019 года. С учетом «нового» совокупного сокращения в 2,1 млн барр. /сутки рынок может сдвинуться к дефициту в первом квартале следующего года. В результате, по нашему мнению, в I квартале 2020 года ценовая конъюнктура в нефти сместится в зону $65-70, обеспечивая рублевой валюте комфортный ценовой бэкграунд.В заключение отдельно коснемся темы пары евро-рубль. 23 января решение по процентной ставке примет Европейский Центробанк. Изменений рынок не ожидает, единый регулятор продолжает мягкую монетарную политику, в ноябре заработала программа покупки активов ЕЦБ на открытом рынке. На положение евро в гораздо большей степени может сказаться ситуация с Brexit. Результат досрочных парламентских выборов в Великобритании – убедительная победа консерваторов – сделала выход страны из ЕС практически неминуемым.Парламент принял законопроект Бориса Джонсона, который позволит стране оформить развод с Европейским союзом уже в следующем месяце. Данная ситуация может оказывать локальное давление на рубль в ближайшие недели, поскольку отсутствие полной ясности насчет договоренностей, с которыми из ЕС выходит Великобритания, может создать волну ухода инвесторов от риска. По нашим оценкам, курс рубля к евро в начале года сложится на уровне 69-72 за евро.