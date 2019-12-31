2019 год - удачный год для золота: продлится ли тренд?

2019 г. оказался крайне неплохим для всех типов активов – от акций и облигаций до золота и других драгоценных металлов (золото прибавило порядка 18%, серебро – 15%, а платина – 20%). Подобная картина тотального роста активов случается довольно редко, поскольку многие драгоценные металлы (в особенности золото) воспринимаются как хеджирующий актив, а его корреляция с фондовыми индексами крайне низка. Учитывая, что аналитики ожидают сохранения позитивного тренда на финансовых рынках, можно ли ждать роста золота в новом году, анализирует Денис Горев, начальник управления доверительных операций УК "ВЕЛЕС Менеджмент".

Денис Горев, начальник управления доверительных операций УК "ВЕЛЕС Менеджмент"

Покупки золота центробанками (в тоннах в квартал)

Источник: Bloomberg

Отношение платины к золоту

Источник: Bloomberg

Москва, 4 января - "Вести.Экономика"."Для начала проанализируем, какие факторы влияли на драгоценные металлы в 2019 г.:1) Ухудшение геополитической ситуации, в основном по причине торговых войн между США и Китаем – на этом фоне инвесторы начали вновь наращивать свою позицию в золоте как защитном активе.2) Мягкая монетарная политика, проводимая как ФРС в ответ на замедление экономической активности, поначалу заключавшаяся в снижении ставки, однако в конце года принявшая форму QE, ибо ФРС вновь приступила к увеличению своего баланса (официально, правда, QE4 еще не объявлено): на этом фоне на рынках вновь включился режим risk-on, и инвесторы устремили свои взоры в сторону более рискованных активов, в особенности с развивающихся рынков. В свете этого доллар начал слабеть против остальных валют, что дало позитивный толчок всем сырьевым активам, в том числе и драгоценным металлам.3) Покупки золота центральными банками (в особенности центробанками с развивающихся рынков) – по сути, ЦБ стали новым крупным игроком на данном рынке, который покупает золото без оглядки на цены, что сдерживает колебания данного металла и при стабильно растущем спросе поднимает котировки.В результате все эти факторы и привели к росту золота в 18% в прошлом году. Но продолжится ли тренд? Судя по всему, глобальная напряженность немного снизится на фоне договоренностей в торговой войне между Китаем и США (пусть даже и в виде фазы 1), что снизит спрос на золото как на защитный актив. Однако оставшиеся факторы сохранятся: до тех пор пока экономики не вернутся на четкую траекторию роста, ЦБ будут вынуждены сохранять мягкую монетарную политику, а это отразится на желании (и возможности) инвесторов смотреть на рискованные активы. На этом фоне отток из доллара (как валюты-убежища) сохранится, и сырьевые товары получат новый импульс для роста; что же касается покупок золота центробанками, то и в следующем году мы ожидаем их в аналогичном (или даже больше) объеме, особенно сильно это будет наблюдаться со стороны центробанков развивающихся стран (в основном Китая), поскольку доля золота в их резервах крайне мала (по сравнению с развитыми странами).В результате по текущему году мы сохраняем позитивный взгляд на драгоценные металлы, однако, это может показаться странным, но больше потенциала мы видим у платины и серебра, нежели у, собственно, золота. В пользу более опережающего роста платины говорит исторически максимальный дисконт ее цен к золоту. В прошлые циклы QE дисконт обычно сокращался, что может произойти и в этот раз. Что касается серебра, то данный металл традиционно показывает динамику с большей бетой к золоту, что при росте последнего позволит серебру обогнать золото.Таким образом, мы бы ожидали повторения ситуации, когда прилив поднимает все лодки, где приливом выступает ликвидность, поступающая на рынки благодаря мягкой монетарной политике центробанков. Однако в отсутствие геополитических рисков золото может оказаться аутсайдером в данном забеге: серебро и платина выглядят более интересно и могут показать доходность, превышающую цифры 2019 г.".