ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В январе рубль удержится на уровне 60-63 за доллар

      12:31Распечатать
      Москва, 4 января - "Вести.Экономика". В 2019 г. рубль стал лидером среди валют emerging markets, показав рост с начала года почти на 13%. Большие, чем рубль, темпы роста со значением 16% смогла показать лишь украинская гривна. Прогноз курса российской валюты на январь подготовил Константин Кочергин, директор казначейства банка "Восточный".

      Константин Кочергин, директор казначейства банка "Восточный"

      "Сам же индекс доллара DXY (отношение доллара к валютам основных развитых стран) также укреплялся и по итогам года прибавил 0,7%.

      Стремительный рост рубля в 2019 г. происходил на фоне глобального Risk-on - поиска инвесторами доходных рисковых активов. Так, 10-летние государственные долговые облигации России, номинированные в рублях, прибавили более 12,5%, а индекс ММВБ вырос на 28,5%.

      Столь же позитивную динамику демонстрировали и фондовые рынки развитых и развивающихся стран: S&P 500 - +29%(США), DAX - +25% (Германия), Nikkei 225 - +21% (Япония), Shanghai - +23% (Китай).

      Изменение политики ФРС США в начале года, разворот в риторике монетарных властей на 180 градусов в сторону смягчения денежно-кредитной политики США, разрешение вопроса торговых споров между США и Китаем, ослабление санкционного давления в отношении России, снижение инфляции до исторических минимумов в РФ, достижение и продление договоренностей между странами ОПЕК+ позволили российскому фондовому рынку стать одним из самых востребованных для международных инвесторов, а укрепляющийся рубль способствовал увеличению доходности инвестиций в рублевые активы.

      Динамика курса рубля к доллару США

      Источник: Bloomberg

      В 2020 г. на рынках уже не будет такого взрывного роста, который мы могли видеть в году текущем, однако инерция поступательного движения сохранится и в первых месяцах следующего года и будет толкать рынки наверх.

      За последнее время центробанки ведущих экономик мира стали более лояльными к фондовым рынкам и свои решения принимают с оглядкой на инвесторов. Сами инвесторы стали более осторожными. В 2019 г. некоторые из них ждали разворота рынка. Управляющие фондов по всему миру накопили достаточное количество свободных денежных средств, на которые будут выкупаться ближайшие просадки фондовых рынков.

      Вероятно, в следующем году Банк России продолжит курс на снижение ключевой ставки, мы ожидаем ее значение на уровне 5,5-5,75% на конец 2020 г., что приведет к дальнейшему снижению доходностей по всей кривой ОФЗ на 0,15-0,25% и продолжение притока международных инвесторов, а вместе с ним и спрос на рубли.

      При сохранении нынешних темпов снижения инфляция в 2020 г. может опуститься до уровня 2,5-3,0%.

      Из событий, которые могут стать негативным драйвером для рубля в январе, наверное, можно выделить санкционные риски, связанные с принятием пакета антироссийских санкций DASKA, направленных против основных российских банков и рублевого госдолга. В декабре пакет DASKA был одобрен комитетом по международным делам Сената США, но вероятность принятия этого закона в сенате, где большую часть голосов контролируют республиканцы, выглядит крайне низкой. Кроме того, против данного пакета мер неоднократно высказывался Минфин США, администрация президента Трампа, Американская торговая палата и Американский институт нефти, предостерегая от принятия DASKA, т. к. "столь жесткие санкции ударят по бизнесу США и их союзников и не позволят обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов".

      Замедление темпов роста мирового ВВП, риски срыва торговых соглашений, понижение цен на нефть можно отнести к более реальным угрозам, способным негативным образом повлиять на динамику курса рубля.

      Однако, даже в случае начала реализации в январе негативного консенсус-прогноза аналитиков на ослабление среднегодовых цен нефти марки Brent до $58/барр., курс рубля имеет все шансы продолжить оставаться в диапазоне 60-63 руб. за доллар, укрепляясь в начале месяца к нижней границе указанного коридора и возвращаясь к верхней во второй половине месяца".

      Рубрики: Валютный рынок, Настоящее

      Метки: доллар, нефть, Центробанк, рубль, санкции, Константин Кочергин

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить