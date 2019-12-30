В январе рубль удержится на уровне 60-63 за доллар

В 2019 г. рубль стал лидером среди валют emerging markets, показав рост с начала года почти на 13%. Большие, чем рубль, темпы роста со значением 16% смогла показать лишь украинская гривна. Прогноз курса российской валюты на январь подготовил Константин Кочергин, директор казначейства банка "Восточный".

Константин Кочергин, директор казначейства банка "Восточный"

Динамика курса рубля к доллару США

Источник: Bloomberg

Москва, 4 января - "Вести.Экономика"."Сам же индекс доллара DXY (отношение доллара к валютам основных развитых стран) также укреплялся и по итогам года прибавил 0,7%.Стремительный рост рубля в 2019 г. происходил на фоне глобального Risk-on - поиска инвесторами доходных рисковых активов. Так, 10-летние государственные долговые облигации России, номинированные в рублях, прибавили более 12,5%, а индекс ММВБ вырос на 28,5%.Столь же позитивную динамику демонстрировали и фондовые рынки развитых и развивающихся стран: S&P 500 - +29%(США), DAX - +25% (Германия), Nikkei 225 - +21% (Япония), Shanghai - +23% (Китай).Изменение политики ФРС США в начале года, разворот в риторике монетарных властей на 180 градусов в сторону смягчения денежно-кредитной политики США, разрешение вопроса торговых споров между США и Китаем, ослабление санкционного давления в отношении России, снижение инфляции до исторических минимумов в РФ, достижение и продление договоренностей между странами ОПЕК+ позволили российскому фондовому рынку стать одним из самых востребованных для международных инвесторов, а укрепляющийся рубль способствовал увеличению доходности инвестиций в рублевые активы.В 2020 г. на рынках уже не будет такого взрывного роста, который мы могли видеть в году текущем, однако инерция поступательного движения сохранится и в первых месяцах следующего года и будет толкать рынки наверх.За последнее время центробанки ведущих экономик мира стали более лояльными к фондовым рынкам и свои решения принимают с оглядкой на инвесторов. Сами инвесторы стали более осторожными. В 2019 г. некоторые из них ждали разворота рынка. Управляющие фондов по всему миру накопили достаточное количество свободных денежных средств, на которые будут выкупаться ближайшие просадки фондовых рынков.Вероятно, в следующем году Банк России продолжит курс на снижение ключевой ставки, мы ожидаем ее значение на уровне 5,5-5,75% на конец 2020 г., что приведет к дальнейшему снижению доходностей по всей кривой ОФЗ на 0,15-0,25% и продолжение притока международных инвесторов, а вместе с ним и спрос на рубли.При сохранении нынешних темпов снижения инфляция в 2020 г. может опуститься до уровня 2,5-3,0%.Из событий, которые могут стать негативным драйвером для рубля в январе, наверное, можно выделить санкционные риски, связанные с принятием пакета антироссийских санкций DASKA, направленных против основных российских банков и рублевого госдолга. В декабре пакет DASKA был одобрен комитетом по международным делам Сената США, но вероятность принятия этого закона в сенате, где большую часть голосов контролируют республиканцы, выглядит крайне низкой. Кроме того, против данного пакета мер неоднократно высказывался Минфин США, администрация президента Трампа, Американская торговая палата и Американский институт нефти, предостерегая от принятия DASKA, т. к. "столь жесткие санкции ударят по бизнесу США и их союзников и не позволят обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов".Замедление темпов роста мирового ВВП, риски срыва торговых соглашений, понижение цен на нефть можно отнести к более реальным угрозам, способным негативным образом повлиять на динамику курса рубля.Однако, даже в случае начала реализации в январе негативного консенсус-прогноза аналитиков на ослабление среднегодовых цен нефти марки Brent до $58/барр., курс рубля имеет все шансы продолжить оставаться в диапазоне 60-63 руб. за доллар, укрепляясь в начале месяца к нижней границе указанного коридора и возвращаясь к верхней во второй половине месяца".