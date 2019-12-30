Экономика России-2020: резких изменений не будет

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Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам"
Рубрики: ЦБ РФ, Регионы России, Будущее
Метки: доллар, инфляция, Россия, экономика, Центробанк, рубль, экспортеры, рост ВВП, Алексей Коренев
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