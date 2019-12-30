Экономика России-2020: резких изменений не будет

2019 г. оказался богат на сюрпризы, но вполне может случиться, что в наступающем году мы не увидим радикальных изменений в российской экономике, считает Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам".

Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам"

Динамика ставки ЦБ РФ

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."2019 г. во многом оказался неожиданным. Весь мир напряженно следил за тем, с какими страстями разворачивались торговые войны между США и Китаем, за мучительными и, казалось, бесконечными голосованиями по Brexit, за ситуацией в Сирии, за происходящем на рынке энергоносителей. Однако по большому счету к финалу года подошли хотя и с новыми рекордами, установленными большинством мировых биржевых индексов, но, по сути, без фактических глубоких изменений. Британия пока так и не покинула Евросоюз, Пекин еще не сумел договориться с Вашингтоном, а ситуация на Ближнем Востоке не стала заметно лучше.Возвращаясь к России - у нас интриг было не меньше. Начало года ознаменовалось повышением налоговой нагрузки и на потребителей, и на бизнес, что вызывало вполне здравые опасения, что инфляция к концу года может оказаться даже выше плановых показателей в 4%. Однако резкое снижение индекса потребительских цен в течение всего года, вызванное в основном сжатием потребительского спроса, позволило Банку России перейти к циклу ускоренного снижения процентных ставок, что в перспективе может умеренно позитивно сказаться на темпах роста промышленного производства, объемах оказываемых услуг, потребительском спросе и соответственно темпах прироста ВВП.Чудеса стойкости проявил в уходящем году и отечественный рубль, который сумел существенно укрепиться к ведущим мировым валютам, показав лучшие результаты среди всех валют развивающихся стран. Немного подкачали доходы россиян, которые продолжают стагнировать на фоне заметного роста номинальных начисленных заработных плат. Но если учесть, что инфляция в России носит немонетарный характер и вызвана в основном стремительно растущими издержками, съедающими весь эффект от повышения зарплат, то удивляться не приходится.Так что вполне резонно, что на 2020 г. возлагаются немалые надежды. Нам пророчат рост ВВП как минимум до 1,7%, заметное увеличение объемов промышленного производства, возможно, довольно крепкий рубль и, наконец-то, выход доходов наших сограждан в позитивную область. Посмотрим, насколько это все реально. Резкое снижение темпов инфляции в уходящем году не является однозначно позитивным фактором, так как в основе своей имеет падение потребительского спроса. А это в свою очередь легко может потянуть за собой торможение промпроизводства и соответственно падение рентабельности предприятий, снижение зарплат в негосударственном секторе и сокращение персонала, что в итоге чревато очередным витком сжатия спроса. И хотя данный вариант можно отнести к откровенно негативным сценариям, исключать такую вероятность нельзя. Неясна и ситуация с внешними воздействующими факторами, такими как стоимость энергоносителей, введение новых, весьма чувствительных (или наоборот — отмена части действующих) антироссийских санкций, обострение внешнеполитической обстановки. С другой стороны, вполне может случиться, что стоимость углеводородов под действием ряда причин продолжит расти.Тем не менее разумным нейтральным сценарием нам видится рост ВВП к концу 2020 г. до значений 1,3-1,5%, увеличение доходов граждан на 0,2-0,4% и рост индекса потребительских цен до 4,0-4,5%. Вероятность откровенно позитивного или весьма негативного сценариев представляется невысокой. В этой ситуации, скорее всего, I квартал не принесет ничего нового, и Банк России предпримет в конце I – середине II кварталов еще одно понижение ключевой ставки на 25 б. п. А вот дальнейшие действия регулятора будут зависеть от того, в каком состоянии окажется экономика России ближе к концу года. Позитивный сценарий вполне может спровоцировать Центробанк на дальнейшее понижение процентных ставок еще на 25-50 б. п., в то время как реализация негативного сценария, не исключено, вынудит ЦБ РФ поднять ставку обратно на 6,5%.Что касается курса национальной валюты, то следует иметь в виду, что чрезмерно крепкий рубль правительству откровенно невыгоден, так как заметно бьет в первую очередь по экспортерам, а именно они формируют значительную часть доходов бюджета, так что, вероятнее всего, Минфин и Банк России постараются оказывать воздействие на курс рубля путем валютных интервенций и при нейтральном сценарии мы увидим в следующем году рубль в коридоре 62-66 руб. за доллар. Негативный или позитивный сценарии вполне способны сместить коридор или в район 67-70 руб. за доллар или в коридор 58-61 руб. за доллар соответственно".