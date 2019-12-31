Кому особенно тяжело будет в новом году - страны

К сожалению, усилия ООН, ЕС и США по подавлению или разрешению многих конфликтов - в Ливане, Ливии, Южном Судане и других странах - в основном потерпели неудачу.

Иран

Президент Ирана подписал указ о выплате материальной компенсации тем, кто пострадал от повышения цен на бензин. В пятницу власти страны подняли их в два раза. Но цены на топливо в Иране все равно среди самых низких в мире.

Ирак

Более 260 человек стали жертвами беспорядков в Ираке. Протесты в стране вспыхнули с новой силой после заявления властей, что смены кабинета министров не будет.

Турция

У Босфорского пролива может появиться дублер: искусственный канал, который выроют прямо через Стамбул. Проект строительства сейчас продвигают турецкие власти. Какие проблемы призвана решить эта транспортная артерия?

Йемен

Нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали хуситы, однако США говорят о возможности ударов по Ирану. Американскую логику пытаются понять аналитики. Но вот кто такие хуситы в Йемене и при чем тут Саудовская Аравия?

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре текущего года в Германии снизился до 51,4 пункта с 54,8 пункта месяцем ранее из-за более слабого внутреннего спроса.

Аргентина

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. За ним последовали вице-премьер и все министры. Ранее стало известно, что самолет главы государства вылетел в неизвестном направлении. По некоторым данным, экипаж запросил разрешения на пролет у Аргентины.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Серьезность этих кризисов и их последствия будут зависеть от того, займут комбатанты реалистичную позицию или же новое руководство возьмет на себя обязательства найти справедливые решения. Однако потрясения 2019 г. могут еще более усилиться в 2020 г. из-за продолжающегося глобального кризиса лидерства и проблем, связанных с глобальным порядком, установленным после Второй мировой войны.После революции 1979 г. Иран стремился стать гегемоном региона и получить ядерное оружие. Беспорядки, охватившие Ближний Восток, говорят о том, что против Ирана направлены все силы, дестабилизирующие регион.Неповиновение Ирана привело к санкциям США. Стремление сменить режим и уничтожить ядерные объекты Ирана — это не ответ. Возобновление американо-иранских переговоров - единственный выход, при условии что Иран сыграет конструктивную региональную роль и откажется от своего грандиозного заблуждения стать ядерной державой и гегемоном региона.Нет сомнений, что Тегеран не станет отказываться от стратегии, которую можно определить как "максимальное противодействие" на нескольких фронтах. Иранские банки были отрезаны от системы SWIFT США с 2018 г. И сейчас расширяются усилия по связыванию иранской системы SEPAM с российской SPFS и китайской CIPS.Тегеран продолжает продавать нефть, что подтверждают трейдеры в Персидском заливе и агентство Tankertrackers.com. Два главных направления поставок - Китай и Сирия. Объемы составляют примерно 700 тыс. баррелей в день. Пекин торжественно проигнорировал санкционную угрозу со стороны Вашингтона в отношении торговли нефтью с Ираном.В начале этого месяца Хаменеи был непреклонен: "Политика максимального давления США провалилась. Американцы предполагали, что могут заставить Иран пойти на уступки и поставить его на колени, сосредоточившись на кампании максимального давления, особенно в области экономики, но они ошиблись". Сейчас "максимальное противодействие" выходит на совершенно новый уровень.С момента создания Ирака в 1932 г. он часто страдал от политических волнений, омрачающих его славную историю. После революции в 1958 г. пришла к власти Партия арабского социалистического возрождения "Баас", начав финансировать амбициозные проекты в течение 1970-х гг.После вторжения в 2003 г. американцы пытались создать в стране свободные от коррупции и кумовства государственные органы, но всех их усилия закончились провалом. Так, министр здравоохранения Ирака, до этого работавший во Всемирной организации здравоохранения, недавно подал в отставку и вернулся в Женеву. На своей странице в Facebook он написал, что ему пришлось уйти, так как он не смог получить политическую поддержку в своей борьбе с коррупционной практикой закупок медикаментов.Славятся своими коррупционными схемами и проиранские военизированные группы, в первую очередь шиитские Народные мобилизационные силы, которые имеют свои политические партии, депутатов в парламенте и своих людей в правительстве.Влияние Ирана на внутреннюю и внешнюю политику Ирака чрезвычайно большое, что очень раздражает Вашингтон. Так, Корпус стражей Исламской революции, который США считают террористической организацией, имеет в Багдаде офис.Явно под давление американцев иракское правительство провозгласила ряд мер по сдерживанию проиранских групп и политического влияния Тегерана, которые, как правило, сталкиваются с сопротивлением на местах (особенно со стороны иракского бизнеса). Кроме того, недавно было объявлено о необходимости подчинения иракскому государству всех вооруженных формирований, что явно нацелено на проиранские военизированные отряды.Иракцы также опасаются развязывания войны между Соединенными Штатами и Ираном. Они не верят, что их страна сможет долго оставаться нейтральной в этом конфликте. 25 сентября премьер-министр Ирака отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить с королем Салманом бен Абдель Азизом роль Багдада в ослаблении напряженности в регионе Персидского залива. Иракцы не хотят оказаться в положении, когда им придется выбирать между Вашингтоном и Тегераном.Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел к власти в 2002 г., считалось, что под его руководством Турция станет первой действующей исламской демократией. Он начал проводить социально-политические реформы и призвал курдов положить конец многолетнему конфликту, одновременно улучшив предполагаемую интеграцию Турции в ЕС. Но затем он сменил тон.Сейчас, когда вашингтонские законодатели рассматривают возможное введение санкций против Турции за покупку российской ракетной системы С-400 и вторжение в Сирию, аналитики сомневаются, что экономика страны сможет выдержать дальнейшую нестабильность в будущем году.Демиралп ожидает, что турецкая экономика завершит год с темпом роста на уровне 0,5%. Проблемные кредиты частного сектора продолжают препятствовать восстановлению экономики, и этот вопрос остается нерешенным, поскольку монетарная политика в значительной степени сосредоточена на высвобождении потоков капитала для стимулирования расходов и заимствований.С момента вступления в должность в июле глава Центрального банка Турции Мурат Уйсал снизил базовую процентную ставку четыре раза в общей сложности на 12 процентных пунктов, что привело к 45%-му всплеску потребительского кредитования, во многом из-за отложенного спроса, и росту заимствования частного сектора на 15% в годовом исчислении.Но снижение процентной ставки привело также к усилению осознания риска и неопределенности, полагает Демиралп.Излишнее внимание временным мерам стало очевидно на этой неделе, когда лира вновь ослабла в ответ на усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Турецкая валюта упала до 5,94 лиры за доллар, самый низкий уровень с мая 2019 г., после того как американские законодатели приняли оборонный бюджет, в котором говорится о необходимости введения санкций против Анкары за покупку С-400 и строительство газопровода "Турецкий поток".Лира, которая потеряла 30% своей стоимости в 2018 г., пока что снизилась на 11% в 2019 г., но и этого было достаточно, чтобы стать худшей валютой среди развивающихся стран.Между тем, пока неясно, будут ли введены новые американские санкции, так как лидер большинства в сенате Митч Макконнелл недавно выразил сомнение в целесообразности наложения ограничений против Турции.Йеменская война запомнится как одна из самых ужасных гуманитарных катастроф в современной истории. Это прокси-война, в которой лидер суннитских мусульман, Саудовская Аравия, поддерживает международно признанное правительство и намерена помешать Ирану закрепиться на Аравийском полуострове, выступает против лидера мусульман-шиитов, Ирана, который поддерживает повстанцев-хути. И Йемен стал полем битвы. Йеменцев убивают во имя Бога. Десятки тысяч погибли, миллионы голодают, более миллиона детей заражены холерой, страна в руинах. 5 лет спустя противоборствующие стороны наконец поняли, что в этой войне не будет победителей.Военно-политический конфликт в Йемене между правительством страны и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 г. На стороне правительства Йемена с марта 2015 г. выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.Экономика еврозоны зафиксировала один из самых слабых темпов роста со времен II квартала 2013 г. Занятость упала до пятилетнего минимума, спад производства продолжает разрушать регион. Во время экономического замедления сектор услуг был устойчивым, однако потеря стимула в общем росте может говорить о дальнейшем замедлении.На прошлой неделе ЕЦБ предупредил о сложных перспективах Европы на 2020 г. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что в Европе наблюдаются признаки стабилизации, при этом менее резко выражены риски снижения.В декабре индекс деловой активности в производственном секторе PMI еврозоны IHS Markit составил 45,9, в предыдущем месяце он составил 47,4. В этом месяце зарегистрированы самые низкие показатели за 86 месяцев. Эпицентр производственного спада находится в Германии. С 2012 г. промышленное производство падает самыми быстрыми темпами.Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что немецким компаниям угрожает критическая нехватка квалифицированной рабочей силы в стране.По словам Меркель, 2,5 млн человек из других стран ЕС, которые уже работают в Германии, недостаточно, чтобы восполнить дефицит рабочей силы. Надо отметить, что Германия уже много лет страдает от нехватки квалифицированных рабочих, особенно остро это касается секторов машиностроения, информационных технологий и здравоохранения.В понедельник правительство встретится с профсоюзами и работодателями, чтобы обсудить эту проблему и поднять вопрос реализации нового закона страны об иммиграции специалистов в марте 2020 г. В частности, будет обсуждаться вопрос того, как упростить подачу заявлений и ускорить процесс получения виз для работников, желающих переехать в Германию.Согласно опросу Фонда Бертельсманна иностранные ученые считают Германию "не такой привлекательной", как другие страны ОЭСР, с точки зрения карьерных возможностей, уровня зарплаты и высоких налогов. Австралия, Швеция и Швейцария стали тремя самыми привлекательными странами, Германия стоит лишь на 12-м месте.Что касается не только Германии, то согласно данным Markit по производству в Великобритании показатели за декабрь упали до самого низкого уровня за 7 лет.Продолжающееся замедление в Европе может свести на нет разговоры об экономическом восстановлении, на которое уже рассчитывают мировые фондовые рынки. Центробанки вкладывают рекордную сумму ликвидности в систему, чтобы обеспечить синхронизированное восстановление, хотя монетарная политика стала менее эффективной, чем когда-либо прежде.С начала 2019 г. третья по величине экономика Латинской Америки сократилась на 2,5%.Спад в III квартале последовал за кратковременным подъемом экономики, которая продемонстрировала рост на 0,6% во II квартале впервые с начала 2018 г.Правительство изыскивает средства для поддержки социальных расходов, сталкиваясь с годовой инфляцией, близкой к 55%.В III квартале правительство Аргентины ввело контроль за движением капитала, чтобы остановить сокращение валютных резервов и падение песо.На фоне валютного кризиса центральный банк израсходовал миллиарды из валютных резервов, чтобы стабилизировать песо.