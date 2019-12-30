Рынок криптовалют - 2020: пациент скорее жив или мертв?

Если бы французский математик Блез Паскаль жил в наше время, он бы мог легко применить свое знаменитое пари к рынку криптовалют: если вы не знаете, что вас ждет в будущем, то математически гораздо выгоднее верить в рост рынка, чем наоборот, отмечает Анна Басс, директор ITI Funds.

Анна Басс, директор ITI Funds

Рост хешрейт Bitcoin

Источник: Blockchain.com

Капитализация и обороты рынка криптовалют

Источник: Coinmarketcap

Капитализация финансовых инструментов

Сравнение темпов роста Bitcoin и корзины из 8 криптовалют с максимальной капитализацией

Источники: ITI Funds, MV Index Solutions

Москва, 6 января - "Вести.Экономика"В первую очередь нужно сказать, что падение рынка криптовалют не означает его угасание. Ровно год назад практически никто не верил в возвращение бычьев трендов, однако криптовесна случилась. В декабре 2018 года Bitcoin торговался от $3300 до $4200. Однако в июне-июле его цена приближалась к отметке в $13,000. На протяжении года цена вела себя непредсказуемо. Но если посмотреть на другие характеристики, такие как возросшие объём транзакций и хешрейт, криптовесна продолжается. Хешрейт первой криптовалюты Bitcoin (объёмы вычислительных мощностей) не просто рос на протяжении всего года: каждый месяц он обновлял исторический максимум. Так, на начало года он составлял 41 EH/s при курсе $3800. К середине года, когда BTC поднялся к $13,000 (+242%), хешрейт составлял уже 58 EH/s (+41%). К концу года курс опустился до $7300 (+92% с начала года), однако хешрейт продолжил расти и к концу декабря составлял 107 EH/s (+161% с начала года).Итак, снижение курса не уменьшило интенсивность работы майнеров. Они делают ставку на отскок цены после халвинга в 2020 году: в конце мая вознаграждение майнеров за каждый добытый блок снизится в два раза. Но резкого взлёта в момент «отсечки» произойти не должно: ожидания дефицита заранее будет заложено в цену. Более того, взлёта может вовсе не произойти, на цену влияет много других факторов. К слову, халвинг Litecoin в августе 2019 закончился стагнацией и снижением курса после завышенных ожиданий. В случае с Bitcoin как с более востребованной валютой свою роль может сыграть то, что комиссии за транзакции (приобретение BTC, вывод средств) снизятся, и востребованность валюты вырастет.Объём транзакций BTC, согласно данным Coinmarketcap, уже значительно вырос. На пике рынка в январе 2018 года суточный объём транзакций по всем криптовалютам был чуть выше $44 млрд (рыночная капитализация составляла $806 млрд). То есть оборот составлял 5% от рыночной капитализации. В 2019 пик капитализации рынка пришёлся на июнь: $385 млрд. Суточный оборот составлял $121 млрд или 31% от капитализации. К концу декабря рыночная капитализация снизилась до $192 млрд, суточный оборот – до $79 млрд (41% от капитализации). Стоит отметить, что суточный объём операций по криптовалютам в 2019 существенно вырос по сравнению со всеми предыдущими годами, включая пик рынка. С апреля по декабрь он колебался в пределах $45-143 млрд с малой корреляцией с ценой Bitcoin.Следовало бы сказать, что рост оборотов свидетельствует о повышении востребованности криптовалют и становлении рынка. Однако, как и во всех вопросах, связанных с криптой, здесь всё не так однозначно. С одной стороны, ряд аналитиков утверждают, что до 80% операций могут быть «накручены». С другой стороны, стоит вспомнить, что рынок всё ещё достаточно молод, правила игры в нём только устанавливаются, о чём пойдёт речь ниже, и рост объёма операций вполне логичен и закономерен. Из фундаментальных факторов можно также упомянуть реализованную стоимость: стоимость токенов, участвующих в торгах, растёт на протяжении двух лет.Здесь принято приводить сравнение крипторынка с капитализацией других активов. Оценки аналитиков сильно разнятся, но, в среднем, капитализация молодого рынка криптовалют составляет 13% от стоимости запасов золота, 0.44% от объёма рынка ценных бумаг и 0.03% от капитализации рынка деривативов. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок криптовалют должен сравняться по капитализации хотя бы с рынком золота, то есть вырасти в 7 раз.При этом рост альткоинов скорее всего обгонит рост Bitcoin на большом горизонте. Анализ рынка, смоделированный ITI Funds Crypto Index (ITIFC), показывает, что корзина из 8 монет из топ-30 криптовалют с максимальной капитализацией растёт более интенсивно на долгосрочном горизонте, чем Bitcoin в отдельности. Совет о диверсификации активов, классический для фиатного рынка, полностью применим к рынку криптовалют. При этом, если составлять портфель монет, исходя из их рыночной капитализации, то, разумеется, он на 70% будет состоять из Bitcoin, и не будет достаточно диверсифицирован.Востребованность технологии блокчейн и рынка криптовалют продолжает расти по всему миру. Хотя в России это и менее заметно. Прорабатывается законодательство, в частности, в США. Оно детализируется, устраняются двойные толкования. В 2019 году Налоговое управление США выпустило новое руководство по обложению операций с криптовалютами налогами (предыдущее издано 5 лет назад). Документ внёс большую ясность в вопросы криптоплатежей, переводов между счетами, обмена, пожертвований и пр. В результате в США уже говорят о налоговом планировании, появились первые консультанты, специализирующиеся на оптимизации криптоналогов. Компании разрабатывают специальное программное обеспечение, которое будет помогать рассчитывать и оптимизировать налоги, учитывая все доходы и расходы по операциям с криптовалютами.Сейчас рынок находится в состоянии «Дикого Запада», но постепенно упорядочивается. Многочисленные законодательные инициативы говорят о неминуемом повышении прозрачности. Скорее всего в ближайшем будущем криптобиржи обяжут раскрывать информацию о клиентах и их транзакциях. Это приведёт, с одной стороны, к уходу транзакций теневого бизнеса. С другой стороны, правовые основы подтолкнут компании принимать платежи криптовалютами.В Европе процесс идёт медленнее, чем в США. Однако в 2019 произошёл серьёзный сдвиг. Появился первый крипто-индексный фонд с профессиональным кастоди и страховкой. Это означает, что уже решены главные для инвесторов вопросы: безопасность хранения активов, расчёт и уплата налогов, простота подписки и погашения, прозрачность транзакций и др. Другими словами, на рынке криптовалют появляются первые платформы фондов, создающие продукты для институциональных инвесторов и работающие по принципам фиатного рынка: соответствие законодательству, учёт налогов, налаженная работа с банками, страховка активов, юридически значимая декларация фонда, настоящий кастоди, холодное хранение и др. Именно продуктов институционального уровня не хватало для прихода на рынок серьёзных инвесторов. В 2020 количество таких платформ и фондов будет расти.Об этом свидетельствуют и многочисленные опросы, проведённые в 2019 году Fidelity Investments, BitGo Binance Research. Более 20% институциональных инвесторов уже вложились в криптоактивы. При этом более 70% предпочитают приобретать инвестиционные продукты на крипту, а не монеты напрямую.О всестороннем становлении рынка говорит и появление деривативов. Биржи Bitmex, Binance, Huobi and OKEx позволяют торговать фьючерсами и опционами на наиболее ликвидные монеты. Что касается конкретных прогнозов, то в сети уже были озвучены все возможные варианты. Специалисты включились в негласное соревнование на самый необычный прогноз курса наиболее востребованных криптовалют. Так, Bitcoin оценивается разными аналитиками в $20,000, $50,000 и даже $100,000 в 2020 году. Однако рынок криптовалют ещё слишком молод, чтобы мы имели возможность его справедливо оценить и спрогнозировать.Здесь справедливо вспомнить пари Паскаля, французского математика и философа XVII века. Рассуждения Паскаля сводились к тому, что если ты не знаешь, что ждёт тебя после смерти, существует Бог или нет, то математически выгоднее верить в него, чем не верить. Ведь если ты не следуешь вере и ошибаешься в своём выборе, то в конце тебя ждут вечные муки. При этом выиграл ты немного - возможность не ходить в церковь и не беспокоиться о нарушении заповедей. А если ты следуешь вере, и оказывается, что Бог есть, то наградой будет рай. Если же ты ошибся, и Бога нет, то ты немного проиграл: тратил время на походы в церковь и соблюдал несколько правил. Перефразируя Паскаля, если верить в рост криптовалют (и вкладывать мало, 5% средств или чуть больше), то апсайд в случае удачи огромен, а проигрыш не доставит много неприятностей.