Рост населения США замедлился до 100-летнего минимума

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Темпы увеличения численности населения США замедлились до наиболее низких значений за последние 100 лет на фоне снижения рождаемости, сокращения иммиграции и роста смертности.

прирост населения в 0,5% за год является самым низким для США за более чем 100 лет – последний раз подобные цифры наблюдались в 1917–1918 гг.