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      Рост населения США замедлился до 100-летнего минимума

      00:40Распечатать

      Фото: Eric Gay/AP

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Темпы увеличения численности населения США замедлились до наиболее низких значений за последние 100 лет на фоне снижения рождаемости, сокращения иммиграции и роста смертности.

      Согласно опубликованным данным Бюро переписи населения США, численность американского населения по состоянию на 1 января 2019 г. составила 328,2 млн человек.

      Численность населения США с 2018 по 2019 г. выросла на 1,55 млн человек или на 0,5%. В американском ведомстве отметили, что показатель рождаемости США, составивший 957 тыс. человек, впервые за последние 40 лет опустился ниже отметки в 1 млн человек.

      При этом миграционный приток населения в США также заметно снизился: в указанный период 2018–2019 гг. население США выросло на 595 тыс. человек за счет мигрантов – при этом в 2016 г. данный показатель составлял 1,047 млн человек. За последние годы в США также довольно явно просматривается рост смертности.

      В комментариях агентству Associated Press Уильям Фрей, старший научный сотрудник Brookings Institution, одного из ведущих исследовательских центров США, отметил, что тенденция по росту смертности и снижению рождаемости для США в определенном смысле является "неизбежной" – из-за старения населения. При этом он подчеркнул, что прирост населения в 0,5% за год является самым низким для США за более чем 100 лет – последний раз подобные цифры наблюдались в 1917–1918 гг.

      Эксперт Brookings Institution отметил, что власти США могут попытаться исправить ситуацию за счет миграции. Однако, если судить по динамике последних лет и тенденции по ужесточении миграционного законодательства при администрации Трампа, население США вряд ли начнет быстро расти только за счет массовой иммиграции.

      Стоит добавить, что в рамках опубликованной статистики американские власти также провели пересмотр прежних показателей – оценка численности населения США за период 2017–2018 гг. была снижена на 480 тыс. человек, при этом оценка миграционного прироста за данный период была снижена на 277 тыс. человек.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: рождаемость, иммиграция, смертность, старение населения

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