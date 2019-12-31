Топ-10 самых интересных гаджетов 2019-го года

В минувшем году мы увидели немало технологических новинок и обновлений популярных устройств из сегмента потребительской электроники. Вспомним самые интересные анонсы.

AirPods Pro Выпущенные в 2016 г. AirPods быстро стали иконой в своей сфере из-за их эстетической привлекательности, равно как и из-за большого культурного влияния. Развитие модельного ряда и совершенствование технологии получили дальнейшее развитие в этом году в AirPods Pro и помогли закрепить их в качестве золотого стандарта беспроводного звука для любителей музыки. AirPods Pro стали настоящим хитом и уже в первые несколько дней оказались дефицитным товаром, а Apple увеличила сроки доставки с одной до четырёх недель.

DJI Mavic Mini DJI в этом году представила свой самый легкий, маленький и автономный дрон — Mavic Mini. Помимо компактных размеров его отличает и относительно невысокая цена. Устройство не только меньше смартфона, но и весит всего 249 грамм. Это важно для некоторых рынков сбыта DJI. Например, в Штатах квадрокоптеры весом 250 грамм и больше обязаны проходить регистрацию.

iPhone 11 Pro/Max iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR диагональю 5,8 и 6,5 дюйма соответственно, а также передовым процессором Apple A13 Bionic. В смартфонах установлена обновлённая система камер, состоящая из трёх модулей: сверхширокоугольного, широкоугольного и телефото. Важным нововведением стали новые алгоритмы обработки фотографии, такие как Deep Fusion и ночной режим. Также смартфоны оборудованы улучшенной фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп, способной снимать замедленное видео частотой 120 кадров/с. Смартфоны представлены в четырёх цветах: золотой, «серый космос», серебристый, а также новый темно-зелёный.

Galaxy Note 10 Под брендом Note южнокорейская Samsung выпускает смартфоны с максимальной функциональностью и экспериментальными возможностями. Galaxy Note 10+ не стал исключением. Говоря о Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, в первую очередь необходимо отметить, что оба смартфона работают на новом восьмиядерном процессоре Exynos 9825, обеспечивающем высокую производительность и энергоэффективность. Второе, о чем следует упомянуть – это высокое качество фото, которое обеспечивают процессор, а также четыре основных камеры в случае с Galaxy Note 10+, и три – в случае с Galaxy Note 10.

Nintendo Switch Lite Портативная консоль Nintendo Switch — воплощение идеи Nintendo о том, как должен выглядеть гейминг. "Когда дело доходит до игр на ходу, никто не может превзойти Nintendo, начиная с Game Boy 1989 года, — писал журнал Time о консоли. — Но выпуск гибридной Nintendo Switch в 2017 г., на которой вы можете играть в портативном режиме либо подключить к телевизору, может стать самым важным вкладом компании в гейминг." Новая версия Nintendo Switch Lite лишена Joy-Con и док-станции, а также HD-вибрации. Для некоторых игр нужно докупать отдельную пару Joy-Con. Доступно 3 цвета: серый, бирюзовый и жёлтый. Продажи начались с 20 сентября 2019 года. Консоль стоит 199 долларов.

Huawei Mate 30



Внутри Mate 30 и Mate 30 Pro находится новый восьмиядерный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, созданный подразделением компании HiSilicon. По словам представителей компании, это первый в мире 5G-процессор, который обеспечит пользователю полный доступ к возможностям высокоскоростной передачи данных после полномасштабного развертывания сетей пятого поколения.



Кроме того, смартфоны оснащены 5G-модемами. Учитывая, что, по прогнозам аналитиков, 5G станет драйвером рынка смартфонов уже к следующему году, Huawei серьезно настроен побороться за лидерство в этой сфере. Huawei поставила перед собой цель значительно увеличить свою долю на китайском рынке смартфонов и телекоммуникационного оборудования, чтобы компенсировать возможные потери за рубежом из-за действий США. В новой линейке Huawei было представлено три смартфона. Одной из самых главных особенностей новых смартфонов стала уникальная система камер. Если в Mate 30 установлена тройная камера, которая стала уже трендом рынка, то в Mate 30 Pro задняя камера включает в себя сразу четыре модуля от Leica.Внутри Mate 30 и Mate 30 Pro находится новый восьмиядерный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, созданный подразделением компании HiSilicon. По словам представителей компании, это первый в мире 5G-процессор, который обеспечит пользователю полный доступ к возможностям высокоскоростной передачи данных после полномасштабного развертывания сетей пятого поколения.Кроме того, смартфоны оснащены 5G-модемами. Учитывая, что, по прогнозам аналитиков, 5G станет драйвером рынка смартфонов уже к следующему году, Huawei серьезно настроен побороться за лидерство в этой сфере.

Echo Buds



Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX4 (против брызг или небольшого дождя). Echo Buds оснащены тремя микрофонами (для работы Alexa и других виртуальных помощников). Поддерживаются жесты по касанию, например двойное нажатие включает или выключает шумоподавление Bose. Amazon заявила для устройства 5 часов автономной работы, а при использовании зарядного чехла — 20 часов. Amazon в этом году выпустила "полностью" беспроводные наушники Echo Buds, получившие голосового ассистента Alexa и технологию шумоподавления от Bose. C их помощью в том числе можно будет заказать поездку на такси или найти ближайшую кофейню во время прогулки по улице.Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX4 (против брызг или небольшого дождя). Echo Buds оснащены тремя микрофонами (для работы Alexa и других виртуальных помощников). Поддерживаются жесты по касанию, например двойное нажатие включает или выключает шумоподавление Bose. Amazon заявила для устройства 5 часов автономной работы, а при использовании зарядного чехла — 20 часов.

Apple Watch Series 5



В 2019-м Apple выпустила Watch Series 5. Они оснащены дисплеем, на котором время и другая важная информация отображаются постоянно. Все циферблаты оптимизированы для нового дисплея и позволяют экономить заряд аккумулятора. Когда пользователь опускает руку, яркость экрана уменьшается, а когда поднимает руку или касается дисплея, циферблат отображается с максимальной яркостью. Это стало возможным благодаря использованию сразу нескольких технологий, таких как дисплей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), драйвер пониженной мощности, эффективная система управления питанием и новый датчик внешней освещенности. Сочетание передового оборудования и тщательно разработанного программного обеспечения позволяет часам Apple Watch Series 5 работать 18 часов без подзарядки. Несмотря на то что многие пытались, никому не удалось достичь уровня Apple Watch, которые задают стандарты для смарт-часов. Благодаря своему интеллектуальному программному обеспечению и постоянно совершенствующемуся оборудованию они превратились из нишевого устройства для нёрдов в мейнстримовый аксессуар.В 2019-м Apple выпустила Watch Series 5. Они оснащены дисплеем, на котором время и другая важная информация отображаются постоянно. Все циферблаты оптимизированы для нового дисплея и позволяют экономить заряд аккумулятора. Когда пользователь опускает руку, яркость экрана уменьшается, а когда поднимает руку или касается дисплея, циферблат отображается с максимальной яркостью. Это стало возможным благодаря использованию сразу нескольких технологий, таких как дисплей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), драйвер пониженной мощности, эффективная система управления питанием и новый датчик внешней освещенности. Сочетание передового оборудования и тщательно разработанного программного обеспечения позволяет часам Apple Watch Series 5 работать 18 часов без подзарядки.

Echo Studio Amazon Echo — один из самых популярных гаджетов с голосовым помощником, "умная" колонка задала тренд на выпуск подобных устройств. В этом году Amazon анонсировала "умную" колонку Echo Studio, сопоставимую по габаритам с Apple HomePod и Google Nest Max. Новинка крупнее, чем другие модели этой же серии, и оснащается более высококлассными динамиками с возможностью произведения 3D-звука Dolby Atmos. 200-долларовая Echo Studio создавалась специально под новый стриминговый сервис Music HD, в котором можно слушать музыку без потери качества. У аппарата — три средних динамика, твитер и сабвуфер, а встроенные в его корпус микрофоны Alexa калибруются автоматически в зависимости от типа помещения.