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      Топ-10 самых интересных гаджетов 2019-го года

      04.01 12:20Распечатать
      В минувшем году мы увидели немало технологических новинок и обновлений популярных устройств из сегмента потребительской электроники. Вспомним самые интересные анонсы.

      AirPods Pro

      Выпущенные в 2016 г. AirPods быстро стали иконой в своей сфере из-за их эстетической привлекательности, равно как и из-за большого культурного влияния. Развитие модельного ряда и совершенствование технологии получили дальнейшее развитие в этом году в AirPods Pro и помогли закрепить их в качестве золотого стандарта беспроводного звука для любителей музыки. AirPods Pro стали настоящим хитом и уже в первые несколько дней оказались дефицитным товаром, а Apple увеличила сроки доставки с одной до четырёх недель.
      DJI Mavic Mini

      DJI в этом году представила свой самый легкий, маленький и автономный дрон — Mavic Mini. Помимо компактных размеров его отличает и относительно невысокая цена. Устройство не только меньше смартфона, но и весит всего 249 грамм. Это важно для некоторых рынков сбыта DJI. Например, в Штатах квадрокоптеры весом 250 грамм и больше обязаны проходить регистрацию.
      iPhone 11 Pro/Max

      iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR диагональю 5,8 и 6,5 дюйма соответственно, а также передовым процессором Apple A13 Bionic. В смартфонах установлена обновлённая система камер, состоящая из трёх модулей: сверхширокоугольного, широкоугольного и телефото. Важным нововведением стали новые алгоритмы обработки фотографии, такие как Deep Fusion и ночной режим. Также смартфоны оборудованы улучшенной фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп, способной снимать замедленное видео частотой 120 кадров/с. Смартфоны представлены в четырёх цветах: золотой, «серый космос», серебристый, а также новый темно-зелёный.
      Galaxy Note 10

      Под брендом Note южнокорейская Samsung выпускает смартфоны с максимальной функциональностью и экспериментальными возможностями. Galaxy Note 10+ не стал исключением. Говоря о Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, в первую очередь необходимо отметить, что оба смартфона работают на новом восьмиядерном процессоре Exynos 9825, обеспечивающем высокую производительность и энергоэффективность. Второе, о чем следует упомянуть – это высокое качество фото, которое обеспечивают процессор, а также четыре основных камеры в случае с Galaxy Note 10+, и три – в случае с Galaxy Note 10.
      Nintendo Switch Lite

      Портативная консоль Nintendo Switch — воплощение идеи Nintendo о том, как должен выглядеть гейминг. "Когда дело доходит до игр на ходу, никто не может превзойти Nintendo, начиная с Game Boy 1989 года, — писал журнал Time о консоли. — Но выпуск гибридной Nintendo Switch в 2017 г., на которой вы можете играть в портативном режиме либо подключить к телевизору, может стать самым важным вкладом компании в гейминг." Новая версия Nintendo Switch Lite лишена Joy-Con и док-станции, а также HD-вибрации. Для некоторых игр нужно докупать отдельную пару Joy-Con. Доступно 3 цвета: серый, бирюзовый и жёлтый. Продажи начались с 20 сентября 2019 года. Консоль стоит 199 долларов.
      Huawei Mate 30

      Huawei поставила перед собой цель значительно увеличить свою долю на китайском рынке смартфонов и телекоммуникационного оборудования, чтобы компенсировать возможные потери за рубежом из-за действий США. В новой линейке Huawei было представлено три смартфона. Одной из самых главных особенностей новых смартфонов стала уникальная система камер. Если в Mate 30 установлена тройная камера, которая стала уже трендом рынка, то в Mate 30 Pro задняя камера включает в себя сразу четыре модуля от Leica.

      Внутри Mate 30 и Mate 30 Pro находится новый восьмиядерный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, созданный подразделением компании HiSilicon. По словам представителей компании, это первый в мире 5G-процессор, который обеспечит пользователю полный доступ к возможностям высокоскоростной передачи данных после полномасштабного развертывания сетей пятого поколения.

      Кроме того, смартфоны оснащены 5G-модемами. Учитывая, что, по прогнозам аналитиков, 5G станет драйвером рынка смартфонов уже к следующему году, Huawei серьезно настроен побороться за лидерство в этой сфере.
      Echo Buds

      Amazon в этом году выпустила "полностью" беспроводные наушники Echo Buds, получившие голосового ассистента Alexa и технологию шумоподавления от Bose. C их помощью в том числе можно будет заказать поездку на такси или найти ближайшую кофейню во время прогулки по улице.

      Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX4 (против брызг или небольшого дождя). Echo Buds оснащены тремя микрофонами (для работы Alexa и других виртуальных помощников). Поддерживаются жесты по касанию, например двойное нажатие включает или выключает шумоподавление Bose. Amazon заявила для устройства 5 часов автономной работы, а при использовании зарядного чехла — 20 часов.
      Apple Watch Series 5

      Несмотря на то что многие пытались, никому не удалось достичь уровня Apple Watch, которые задают стандарты для смарт-часов. Благодаря своему интеллектуальному программному обеспечению и постоянно совершенствующемуся оборудованию они превратились из нишевого устройства для нёрдов в мейнстримовый аксессуар.

      В 2019-м Apple выпустила Watch Series 5. Они оснащены дисплеем, на котором время и другая важная информация отображаются постоянно. Все циферблаты оптимизированы для нового дисплея и позволяют экономить заряд аккумулятора. Когда пользователь опускает руку, яркость экрана уменьшается, а когда поднимает руку или касается дисплея, циферблат отображается с максимальной яркостью. Это стало возможным благодаря использованию сразу нескольких технологий, таких как дисплей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), драйвер пониженной мощности, эффективная система управления питанием и новый датчик внешней освещенности. Сочетание передового оборудования и тщательно разработанного программного обеспечения позволяет часам Apple Watch Series 5 работать 18 часов без подзарядки.
      Echo Studio

      Amazon Echo — один из самых популярных гаджетов с голосовым помощником, "умная" колонка задала тренд на выпуск подобных устройств. В этом году Amazon анонсировала "умную" колонку Echo Studio, сопоставимую по габаритам с Apple HomePod и Google Nest Max. Новинка крупнее, чем другие модели этой же серии, и оснащается более высококлассными динамиками с возможностью произведения 3D-звука Dolby Atmos. 200-долларовая Echo Studio создавалась специально под новый стриминговый сервис Music HD, в котором можно слушать музыку без потери качества. У аппарата — три средних динамика, твитер и сабвуфер, а встроенные в его корпус микрофоны Alexa калибруются автоматически в зависимости от типа помещения.
      Mac Pro и монитор Apple Pro Display XDR

      Компания Apple представила новую профессиональную рабочую станцию Mac Pro и монитор Apple Pro Display XDR также для профессионального использования. Новый Mac Pro оснащается процессорами Xeon класса рабочих станций, включающими до 28 ядер, высокопроизводительной памятью объемом до 1,5 ТБ, восемью слотами расширения PCIe, внутрь можно установить четыре видеокарты AMD Radeon Vega Pro, суммарно дающие производительность в 56 терафлопс и 128 гигабайт видеопамяти.

      Рубрики: Стиль жизни, Технологии и IT

      Метки: Apple, Amazon, Mac Pro, iPhone 11

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