"Нефтяная игла" и попытки диверсификации экономики Саудовской Аравии

Амбициозный наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман, или коротко МБС, еще до формального восхождения на трон умудряется проводить масштабные реформы, которые будут определять внутреннюю и внешнюю политику Саудовской Аравии и судьбу Ближнего Востока на ближайшие десятилетия. Однако, несмотря на активное начало и большой кредит доверия со стороны большей части местного общества, говорить об долгосрочном успехе пока что преждевременно. О том, что сдерживает саудитов, рассказывает эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский.

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Нефтяная зависимость

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Реформа в энергетике и атомные технологии

Борьба с религиозными ортодоксами

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Суннитско-шиитское противостояние

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Москва, 11 января - "Вести.Экономика".Экономика королевства сегодня сохраняет целый ряд проблем, которые не решались должным образом на протяжении многих десятилетий. В первую очередь это чрезвычайно высокий уровень зависимости бюджета от углеводородов. Согласно открытым источникам экспорт королевства на 64,7% состоит из сырой нефти и на 8,3% из продуктов нефтепереработки. Для экономики данный состав экспорта представляет большую угрозу, а долгосрочные перспективы развития выглядят мрачными с учетом того, что нефти в Саудовской Аравии осталось не более чем на 70 лет, и очевидно, что процесс диверсификации необходимо начинать сейчас или никогда.Одновременно довольно плохо дела обстоят с высокотехнологичным производством. В результате самые большие статьи импорта - это ввоз автомобилей (7,64%), самолетов, вертолетов и прочей техники (3,3%). Королевство также не может полностью обеспечивать собственную продовольственную безопасность, и, несмотря на относительные достижения местного сельского хозяйства последних лет, львиная доля продуктов потребления все же импортируется. Одновременно ввозятся практически все виды лекарств и медицинской аппаратуры, строительные материалы, включая песок.Подобное неблагоприятное экономическое "наследство" ставит МБС перед тяжелым выбором необходимости проведения болезненных экономических преобразований. Одним из важнейших достижений нового правителя может по праву считаться успешное IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, который добывает 10% мировых запасов нефти и в прошлом году принес $111 млрд в местную экономику. Несмотря на существенную задержку с размещением, компании все-таки удалось привлечь сумму, превышающую $25 млрд, со стороны преимущественно местных инвесторов. Подобные цифры отражают факт того, что Aramco считается одной из наиболее прибыльных компаний в мире, и подтверждают изначальные заявления властей о том, что общая стоимость нефтяного гиганта превышает $2 трлн. В результате успех позволяет правящей династии обзавестись весомой финансовой подушкой безопасности, которая будет как раз кстати в условиях экономических реформ.В последнее время в королевстве был проведен целый ряд экономических преобразований в рамках комплексной программы развития "Стратегия-2030". В 2018 г. был впервые введен налог на добавленную стоимость в размере 5%, начались робкие попытки по сокращению размеров государственного сектора, недавно было выделено более $1 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса, доля которого в ВВП должна возрасти с нынешних 20% до 35% к концу следующего десятилетия. Одновременно происходит открытие некогда самой недоступной страны для туристов, в том числе и из России, и развитие курортной зоны около Красного моря. Местные власти также стараются стимулировать инвестиции в местную инфраструктуру со стороны иностранных инвесторов, и особый интерес проявляется к сотрудничеству с Китаем. Однако политические риски пока что остаются слишком высокими, и поэтому инвестиции растут весьма неспешно.Внутри королевства многим очевидно, что в условиях изменчивых реалий четвертой промышленной революции необходимо делать ставку на инновационное производство. Именно поэтому наследный принц еще несколько лет назад объявил о масштабных инвестициях в строительство футуристического города будущего Neom, стоимость которого превышает $500 млрд. Этим летом королевским указом было создано "Управление по большим данным и искусственному интеллекту", а также соответствующий национальный исследовательский центр. В начале октября в 20 городах страны появилась возможность пользоваться пятым поколением мобильной связи, ранее была также запущена официальная криптовалюта совместно с ОАЭ. Однако, несмотря на ускорение темпов цифрового развития, доля цифровой экономики в местном ВВП не превысит 3% к концу следующего года.Несмотря на статус одной из важнейших стран ОПЕК и наличие больших возможностей для использования энергии солнца, королевство испытывает существенные сложности в энергетическом секторе. Ожидается, что к 2030 г. королевство будет потреблять на 40% больше электроэнергии, и нынешних мощностей явно недостаточно. В результате местное руководство все чаще говорит о необходимости развития атомных технологий и стимулирования использования природного газа как основного топлива.В прошлом году было объявлено, что в течение 25 лет в стране появится 16 атомных реакторов, а общая стоимость строительства превысит $80 млрд. Планируется, что атомные электростанции будут покрывать более 15% всей потребности в энергии. В ближайшее время ожидается объявление международных тендеров на строительство АЭС, на которые претендует и российский "Росатом". Однако, несмотря на амбициозные цели, строительство ректоров вызывает ряд опасений среди многих специалистов по вопросам о нераспространении ядерного оружия, и пока что непонятно, как местные власти смогут гарантировать их защиту в условиях продолжающейся войны в Йемене.Сложности проведения реформ также заключаются в засилье консервативных религиозных и государственных лидеров на местах. МБС пользуется наибольшей поддержкой среди молодого населения страны, которое одновременно питает большие надежды касательно наследного принца и демонстрирует самые большие запросы в изменениях.За последние десятилетия королевство пережило настоящий бум рождаемости: население возросло с 5 млн в 60-х гг. до более чем 20 млн сегодня, а более 60% населения − это люди моложе 30 лет. Уровень безработицы среди них, согласно данным Всемирного банка, составляет 32,6%, и ожидается, что показатель в лучшем случае останется неизменным или незначительно возрастет к 2030 г. В результате либеральные реформы и борьба с консервативным курсом развития страны являются приоритетом для правящей династии.В последние годы МБС принял существенные меры в снижении влияния консервативного духовенства: от власти были отстранены влиятельные ваххабитские богословы и консервативные политики, а местная религиозная полиция потеряла право арестовывать людей. Одновременно были достигнуты существенные достижения в правах женщин, которым наконец-то разрешили водить автомобили и посещать публичные места наравне с мужчинами. В стране также были открыты кинотеатры, и уже сейчас очевидно, что на этом местные власти останавливаться не собираются.В королевстве имеются проблемы внутреннего суннитско-шиитского противостояния. Согласно неофициальной статистике шиитское население составляет порядка 10% или 15%. Большая его доля сконцентрирована в восточной провинции Эш-Шаркия, где, помимо всего прочего, сосредоточены основные нефтяные запасы страны. Часть шиитского населения, принадлежащая к исмаилитской общине, проживает и на юге страны в округе Наджран и на границе с разрываемым гражданской войной Йеменом.Согласно многочисленным данным местное шиитское население зарабатывает меньше, чем сунниты, и страдает от высокого уровня безработицы и бедности. Несмотря на то что в Наджране значительная часть населения является шиитами, ключевые официальные должности занимают сунниты.Еще до запуска программы реформ в Саудовской Аравии регулярно происходили баталии между реформаторами и консерваторами. По мнению последних, именно неготовность суннитского большинства смириться с присутствием шиитов, а также склонность к соблюдению племенной и религиозной идентичности указывают на неготовность общества к реформам. Дополнительным козырем для консерваторов также служит тот факт, что суннитский ислам признан официальным источником власти и закон неизменно нужно уважать.Очевидно, что МБС будет делать все возможное, чтобы разрешить подобную религиозную разобщенность внутри страны. К примеру, одним из решений может стать признание Джафаритского мазхаба, шиитского права, а также назначение шиитов в Совет улемов, высший религиозный орган, в котором присутствуют представители всех четырех правовых школ в суннитском исламе, но не шиитов.