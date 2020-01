Кому особенно тяжело будет в новом году - компании

Помните Circuit City, сеть супермаркетов электроники? Чиновники компании изо всех сил пытались обезопасить покупателя от банкротства в 2008 г., но в конечном итоге не смогли этого сделать. Более 30 тыс. сотрудников были уволены, магазины были ликвидированы в рекордные сроки в январе 2009 г. В некоторых районах все еще есть заброшенные магазины Circuit City, которые просто стоят там призраками розничной торговли.

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика"Фактически после 2000 г. было много запоминающихся провалов, в том числе Blockbuster, Borders Books, Hummer, The Sharper Image и Polaroid.И теперь еще одно давно известное имя проходит по полной спирали смерти: Sears Holdings Corp.8 июня компания сообщила о чистых убытках в размере $303 млрд в I квартале 2015 г., который закончился 2 мая. Ее общие убытки за 2014 г. составили колоссальные $402 млн - не очень хороший сигнал от борющейся столетней компании.Теперь это просто вопрос времени, когда магазин закроется навсегда.Следующие четыре громких имени также могут пострадать, оказавшись в том же положении, что и Sears, RadioShack и другие.В феврале 2015 г. исследователи из Школы делового администрирования Университета Вермонта опубликовали исследование под названием "Какая компания с миллиардными долларами обанкротится к 2020 году".Авторы не доверяют заверениям Avon в том, что "она может измениться, сократив расходы, активизируя свою репрезентативную базу и успешно внедрив Avon.com". Они утверждают, что Avon слишком вяло, слишком поздно пытается модернизировать свою модель продаж. "Сегодня средний потребитель живет в соцсетях, он заинтересован интерактивным общением, люди больше не чувствуют себя комфортно, покупая косметические товары у незнакомца, который стучит им в дверь. Стратегия Avon - продолжать продавать товары напрямую, игнорируя интернет-продажи, пока третий год подряд не закончится для них плохо", - говорится в исследовании.По состоянию на 10 июля акции AVP упали на 59% до $5,90 по сравнению с годовым максимумом $14,49. С 2012 г. бренд не принес ничего, кроме потерь."У Big Lots много общего с Sears,- отметил 23 января 2015 г. главный инвестиционный стратег Money Morning Кит Фицджеральд. - Обе входят в Fortune 500 розничных компаний, сохраняя сильное присутствие в 48 штатах и в Канаде. А с 1400 магазинами присутствие Big Lots в Северной Америке можно сравнить с присутствием Sears. Big Lots также грозит банкротство, но по иной причине".Эта причина — контроль ущерба. Если Sears заключил сделку с Seritage Growth Properties, чтобы держать голову над водой, разрабатывая свой следующий шаг, то проблемы с Big Lots относительно новы. Фицджеральд пишет, что "отчет о прибылях и убытках компании за II квартал 2014 года стал редким ярким пятном для инвесторов, поскольку рост выручки составил 1,2% - крошечный, но знаковый рост для компании, которая отчаянно пыталась закончить серию падений продаж тревожные восемь кварталов подряд": "Если была какая-то надежда на изменение состояния BIG после этих цифр, то отчет III квартала 2014 ее убил". Убыток за этот квартал вырос до $3,12 млн с $1,95 млн в том же квартале годом ранее, когда розничный гигант переживал убытки.По состоянию на 10 июля акции BIG упали на 10% до $46,50 по сравнению с годовой ценой в $51,75 28 ноября 2014 г.29 октября 2014 г. Cnet.com сообщил, что BlackBerry хочет, чтобы общественность понимала, что компания все еще в бизнесе. Генеральный директор Джон Чен даже опубликовал открытое письмо в тот день в своем блоге о выходе нового телефона BlackBerry Classic.Фицджеральд написал в своей статье от 23 января 2015 г., что Чен понимает всю серьезность ситуации с BBRY, но не там ищет правильные решения."Развертывание программы BlackBerry Passport Trade-Up в конце 2014 г. было весьма амбициозным, - пишет Фитц-Джеральд. - В надежде переманить некоторых сторонников Apple BlackBerry предложил владельцам iPhone шанс получить вознаграждение в $550 за продажу своих старых iPhone. BlackBerry даже нацелился на iPhone 6 объемом 127 ГБ!"На сегодняшний день шаг оказался провальным. Несмотря на то что Apple Inc. находилась под давлением, BBRY не удалось взломать базу постоянных клиентов конкурента. И если говорить о приложениях, Apple и Android предлагают гораздо больше, чем BlackBerry, включая базовые приложения, такие как Netflix Inc., Amazon.com Inc. и те, что принадлежат большинству крупных банков.8 июля 2015 г. компания Octa Finance отметила, что цена акций BBRY за последние 200 дней снизилась на 25,67% и на 23% только за последние 100. По состоянию на 10 июля 2015 г. цена акций BBRY упала на 39%, снизившись с годового максимума $12,63 14 января 2015 г. до $7,73.По словам Фицджеральда, TWTR не выполнил свое обещание расширить свою пользовательскую базу. Кроме того, гигант социальных сетей изо всех сил пытается монетизировать базу пользователей."Самый интересный вопрос, который возник в отношении Twitter, - это акции Twitter или генеральный директор Дик Костоло в полной боеготовности. Естественно, он подвергся критике за вялый рост пользователей, монетизацию, перетасовку менеджмента и грех продажи акций Twitter, даже после того, как они уже упали на 17% после печального отчета о доходах".Костоло оставил свой пост в "Твиттере" 1 июля.8 октября 2014 г. акции Twitter достигли максимума $55,99. С тех пор акции TWTR подскочили и опустились до своей текущей цены $34,93 - 38% от максимума.