ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Кому особенно тяжело будет в новом году - компании

      12:00Распечатать
      Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика" Помните Circuit City, сеть супермаркетов электроники? Чиновники компании изо всех сил пытались обезопасить покупателя от банкротства в 2008 г., но в конечном итоге не смогли этого сделать. Более 30 тыс. сотрудников были уволены, магазины были ликвидированы в рекордные сроки в январе 2009 г. В некоторых районах все еще есть заброшенные магазины Circuit City, которые просто стоят там призраками розничной торговли.

      Фактически после 2000 г. было много запоминающихся провалов, в том числе Blockbuster, Borders Books, Hummer, The Sharper Image и Polaroid.

      И теперь еще одно давно известное имя проходит по полной спирали смерти: Sears Holdings Corp.

      8 июня компания сообщила о чистых убытках в размере $303 млрд в I квартале 2015 г., который закончился 2 мая. Ее общие убытки за 2014 г. составили колоссальные $402 млн - не очень хороший сигнал от борющейся столетней компании.

      Теперь это просто вопрос времени, когда магазин закроется навсегда.

      Следующие четыре громких имени также могут пострадать, оказавшись в том же положении, что и Sears, RadioShack и другие.

      Avon Products Inc.

      В феврале 2015 г. исследователи из Школы делового администрирования Университета Вермонта опубликовали исследование под названием "Какая компания с миллиардными долларами обанкротится к 2020 году".

      Авторы не доверяют заверениям Avon в том, что "она может измениться, сократив расходы, активизируя свою репрезентативную базу и успешно внедрив Avon.com". Они утверждают, что Avon слишком вяло, слишком поздно пытается модернизировать свою модель продаж. "Сегодня средний потребитель живет в соцсетях, он заинтересован интерактивным общением, люди больше не чувствуют себя комфортно, покупая косметические товары у незнакомца, который стучит им в дверь. Стратегия Avon - продолжать продавать товары напрямую, игнорируя интернет-продажи, пока третий год подряд не закончится для них плохо", - говорится в исследовании.

      По состоянию на 10 июля акции AVP упали на 59% до $5,90 по сравнению с годовым максимумом $14,49. С 2012 г. бренд не принес ничего, кроме потерь.

      Big Lots Inc.

      "У Big Lots много общего с Sears,- отметил 23 января 2015 г. главный инвестиционный стратег Money Morning Кит Фицджеральд. - Обе входят в Fortune 500 розничных компаний, сохраняя сильное присутствие в 48 штатах и в Канаде. А с 1400 магазинами присутствие Big Lots в Северной Америке можно сравнить с присутствием Sears. Big Lots также грозит банкротство, но по иной причине".

      Эта причина — контроль ущерба. Если Sears заключил сделку с Seritage Growth Properties, чтобы держать голову над водой, разрабатывая свой следующий шаг, то проблемы с Big Lots относительно новы. Фицджеральд пишет, что "отчет о прибылях и убытках компании за II квартал 2014 года стал редким ярким пятном для инвесторов, поскольку рост выручки составил 1,2% - крошечный, но знаковый рост для компании, которая отчаянно пыталась закончить серию падений продаж тревожные восемь кварталов подряд": "Если была какая-то надежда на изменение состояния BIG после этих цифр, то отчет III квартала 2014 ее убил". Убыток за этот квартал вырос до $3,12 млн с $1,95 млн в том же квартале годом ранее, когда розничный гигант переживал убытки.

      По состоянию на 10 июля акции BIG упали на 10% до $46,50 по сравнению с годовой ценой в $51,75 28 ноября 2014 г.

      BlackBerry Ltd.

      29 октября 2014 г. Cnet.com сообщил, что BlackBerry хочет, чтобы общественность понимала, что компания все еще в бизнесе. Генеральный директор Джон Чен даже опубликовал открытое письмо в тот день в своем блоге о выходе нового телефона BlackBerry Classic.

      Фицджеральд написал в своей статье от 23 января 2015 г., что Чен понимает всю серьезность ситуации с BBRY, но не там ищет правильные решения.

      "Развертывание программы BlackBerry Passport Trade-Up в конце 2014 г. было весьма амбициозным, - пишет Фитц-Джеральд. - В надежде переманить некоторых сторонников Apple BlackBerry предложил владельцам iPhone шанс получить вознаграждение в $550 за продажу своих старых iPhone. BlackBerry даже нацелился на iPhone 6 объемом 127 ГБ!"

      На сегодняшний день шаг оказался провальным. Несмотря на то что Apple Inc. находилась под давлением, BBRY не удалось взломать базу постоянных клиентов конкурента. И если говорить о приложениях, Apple и Android предлагают гораздо больше, чем BlackBerry, включая базовые приложения, такие как Netflix Inc., Amazon.com Inc. и те, что принадлежат большинству крупных банков.

      8 июля 2015 г. компания Octa Finance отметила, что цена акций BBRY за последние 200 дней снизилась на 25,67% и на 23% только за последние 100. По состоянию на 10 июля 2015 г. цена акций BBRY упала на 39%, снизившись с годового максимума $12,63 14 января 2015 г. до $7,73.

      Twitter Inc.

      По словам Фицджеральда, TWTR не выполнил свое обещание расширить свою пользовательскую базу. Кроме того, гигант социальных сетей изо всех сил пытается монетизировать базу пользователей.

      "Самый интересный вопрос, который возник в отношении Twitter, - это акции Twitter или генеральный директор Дик Костоло в полной боеготовности. Естественно, он подвергся критике за вялый рост пользователей, монетизацию, перетасовку менеджмента и грех продажи акций Twitter, даже после того, как они уже упали на 17% после печального отчета о доходах".

      Костоло оставил свой пост в "Твиттере" 1 июля.

      8 октября 2014 г. акции Twitter достигли максимума $55,99. С тех пор акции TWTR подскочили и опустились до своей текущей цены $34,93 - 38% от максимума.

      Рубрики: Будущее

      Метки: США, банкротства

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить