10 "серых лебедей" 2020 года

"Черного лебедь" - это событие, которые практически невозможно предсказать или предвидеть. Но их близкие родственники - "серые лебеди" - могут по-настоящему поразить воображение. Это маловероятные события с сильными последствиями, которых мало кто ожидает. И, представив эти сценарии риска, можно подготовиться к ним, в случае если они произойдут.

"Серый лебедь" № 1: США введут контроль над капиталом

Крупнейшие рынки акций мира

"Серый лебедь" №2: рынки закрываются на долгие банковские каникулы

"Серый лебедь" № 3: рост инфляции в еврозоне

Инфляция в еврозоне: январь-октябрь 2019 г.

"Серый лебедь" № 4: Япония проводит интервенции на валютных рынках

Предложение гособлигаций по странам: 1990 - 2040 гг.

"Серый лебедь" № 5: Apple покупает Disney

"Серый лебедь" № 6: ФРС сокращает финансовые операции банков через цифровую валюту

Балансовый счет ФРС США: 2016-2019 гг.

"Серый лебедь" №7: Тесла сотрудничает с Hyundai

"Серый лебедь" № 8: атаки беспилотников на американские объекты на Ближнем Востоке

"Серый лебедь" № 9: виртуальная реальность убьет автомобильный сектор

"Серый лебедь" № 10: Англия выигрывает "Евро-2020"

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика".Пока все обсуждают торговые войны, следующая битва может разгореться из-за потоков капитала. При президенте Трампе США публично боролись за то, чтобы продвигать американские товары в международной торговле, особенно с Китаем. Теперь введены новые тарифы, которые практически втыкают палки в колеса мировой торговли. Но зачем останавливаться на достигнутом?Реальная сила США - это их интеллектуальная собственность и совершенство в корпоративном секторе. Иностранные компании всегда пытались купить американские компании, чтобы ускорить процесс внутреннего развития. В последние годы Китай активно инвестировал в Силиконовую долину и приобретал американские компании, но теперь США могут попытаться положить этому конец.В 2018 г. Трамп подписал закон "О модернизации анализа рисков иностранных инвестиций" (FIRRMA). Он расширяет полномочия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) - органа, который одобряет иностранные поглощения американских компаний.Среди недавно заблокированных сделок попытка сингапурской компании Broadcom приобрести американскую компанию Qualcomm, а китайской игровой компании Beijing Kunlun Tech пришлось отказаться от покупки приложения для знакомств Grindr. Все эти покупки были заблокированы по соображениям национальной безопасности.Но это только начало. Отсутствие прогресса со стороны Китая в процессе открытия своих рынков, неспособность защитить интеллектуальную собственность США в Китае и слабость юаня могут привести к усилению давления США в 2020 г. Помимо использования CFIUS, США также могут исключить китайские компании из списка на биржах США — сейчас котируются более 150 компаний, включая Alibaba и PetroChina. США могут помешать американским инвесторам покупать китайские ценные бумаги. И Питер Наварро, торговый советник Трампа, и сенатор Марко Рубио поддерживали такие шаги.Все эти меры равносильны контролю за капиталом. Так почему бы не идти до конца и не ввести формальный контроль над капиталом против всех стран? Помните, что после Второй мировой войны до начала 1970-х гг. в США действовал формальный контроль над капиталом в рамках Бреттон-Вудской системы.Последствия для рынка: низкие показатели китайских акций, американские рынки венчурного капитала оказываются под давлением.С нетерпением ожидая 2020 г., стоит оглянуться назад. Даже в финансовом мире "фальшивых новостей", современной денежной теории периода после QE контекст важен, если необходимо рассмотреть долгосрочные инвестиционные циклы.Стоит сравнить 2019 г. с 2018 г., когда согласно исследованию DB процент активов с отрицательной общей доходностью в долларах США составлял… 93%. Итак, подождем и посмотрим, чем закончится 2019 г. Но зачем просто оглядываться на год назад?Да, прошлое - это другая страна, там все по-другому, но не надо забывать ни уроки истории, ни призраки прошлого. Более того, в это время года многие любят страшные истории.Если почитать последние наблюдения директора по информационным технологиям PIMCO (образцы логики и вдумчивых инвестиций), "волатильность в конце года возможна, а не вероятна". Это разумная и справедливая оценка. А хочется настоящего шока на Рождество. Даже заявления типа "волатильность возрастет в 3 раза", "акции падают на 20%" больше не оказывают такого влияния. Мышцы страха сломаны. Рынок слишком часто взбирался по стене страха и беспокойства. Но, как и зло в призрачных историях мистера Джеймса, в поле зрения всегда маячит темная фигура.Большая часть удовольствия в преддверии 25 декабря связано с банковскими каникулами. Все с нетерпением ждут их. Поэтому для многих участников рынка будет большим сюрпризом узнать, что есть что-то пострашнее низких цен. Нет цен. Нет рынка вообще. Нет ликвидности. Ноль.Вполне возможно, каждый задастся вопросом, как это возможно.Обычный способ понять это - попытаться представить последовательность событий, которые могут привести к провалам рынка:• пассивные участники становятся вынужденными ликвидаторами после согласованного быстрого изменения импульса,• финансирование каналов даст сбой,• любой значительный скачок инфляции в США и Европе (и т. д.).У всех есть свои фавориты, от теневого банкинга в Китае до растущего кредитного дефолта или даже падения темпов восстановления.После того как к руководству Социал-демократической партии Германии пришли политики, которые придерживаются левых взглядов, появился риск того, что СДПГ может разрушить коалицию с Христианско-демократическим союзом (ХДС).Избиратели Германии, сталкивающиеся со стагнацией доходов и большой иммиграцией, отдают предпочтение не традиционным партиям, а тем, чья политика идет вразрез с основным курсом. Это скорее "Зеленые", а не крайне правые. Последние добились определенных успехов, однако они были ограничены государствами бывшей Восточной Германии. В результате ХДС и "Зеленые" смогли набрать по трети голосов.Если ХДС и "Зеленые" войдут в коалиционное правительство в качестве равноправных партнеров, "Зеленые", вероятно, запустят широкомасштабную инвестиционную программу, нацеленную на инфраструктуру и окружающую среду. Эти шаги могут быть гораздо более популярными, чем принято считать, поскольку окружающая среда — проблема номер один для немецких избирателей. Если коалиция не смогла отменить конституционный лимит Германии по бюджетным дефицитам, она могла бы рассчитывать на выпуск долгов, не включенных в списание долгов. Сальдо бюджета Германии может измениться до дефицита в 1% ВВП в 2020 г. после профицита в 1% ВВП в 2019 г., причем в среднесрочной перспективе ожидается увеличение дефицита.Воодушевленные примером Германии Франция, Италия, Испания и более мелкие страны еврозоны запустят свои собственные фискальные экспансии. Без поддержки Германии Европейская комиссия не сможет остановить нарушение фискальной дисциплины. Средний дефицит бюджета зоны евро может увеличиться до 3% ВВП в 2020 г. с 1% ВВП в 2019 г.Кроме того, в 2020 г. стоит ожидать усиление профсоюзной активности. В 2019 г. по всей Европе прокатились забастовки рабочих, в основном в таких секторах, как транспорт, где способность рабочих остановить экономику дает им больше возможностей для ведения переговоров. В 2020 г., когда экономика будет поддерживаться экспансионистской фискальной политикой, забастовки могут затронуть всю европейскую экономику и привести к дальнейшему ускорению роста заработной платы.В условиях менее жесткой экономии и более быстрого роста заработной платы зона евро будет процветать, инфляция вернется. Например, рост может составить 2,5% в 2020 г. по сравнению с 1% в 2019 г., а базовая инфляция приблизится к 2% с 1% в 2019 г. По этому сценарию евро может укрепиться до 1,40, кривая доходности усилится, ЕЦБ начинает нормализацию политики. Фондовые рынки еврозоны обгонят США, где раскол конгресса в преддверии выборов 2020 г. вряд ли поможет политике.Рыночные последствия: кривая доходности евро укрепляется, евро растет, акции евро показывают отличные результаты.В 2019 г. рост ВВП Японии составил чуть менее 1%, а в 2020 г., согласно прогнозам, он снизится до скудных 0,3%. Торговая война между США и Китаем и связанное с этим общее падение производства явно коснулись и Японию. Не помогло и повышение японского налога с продаж в конце 2019 г. Действительно, при предыдущих скачках налога с продаж в 1997 и 2014 гг. наблюдалось значительное снижение роста (с 3,1% до 1,1% в 1997 г., с 2% до 0,4% в 2014 г.). Так какой у них план действий?Правительство Японии объявило о том, что введет пакет налоговых стимулов, чтобы остановить спад, но большая часть этого - перефразированная версия уже существующих обещаний. Возможно, по этой причине рынки не обратили на это внимание.Тем временем Банк Японии достиг предела монетарной политики. У них отрицательные процентные ставки, они сохраняют долгосрочные процентные ставки за счет контроля кривой доходности, они покупают облигации, акции и недвижимость, они изменили целевой показатель инфляции.В итоге у Японии один вариант: валютная интервенция - действие, которое она предпринимает почти каждые 10 лет с начала периода акций, находящихся в свободном обращении в 1970-х гг. Совсем недавно она участвовала в крупнейшей интервенции за всю историю в 2011 г. Поэтому японские политики могли снова решить использовать этот проверенный инструмент и провести интервенции, чтобы ослабить иену. Это, безусловно, поможет увеличить японский экспорт, который резко упал в последнее время.Конечно, этот шаг вполне может вызвать критику со стороны других стран, особенно со стороны президента Трампа. Но из-за того, что США не дали Японии дополнительные преимущества за примирительный настрой, Япония, возможно, захочет пойти более агрессивным путем. Более того, США нужны надежные союзники в попытках сдержать Китай. Стоит быть готовыми к тому, что Банк Японии вернется на валютные рынки.Доходы Apple в последние годы стагнируют. Они зависят от продаж и обновлений iPhone на рынке смартфонов, замедление в Китае не помогло.Apple совершала своего рода набеги на телевидение - будь то в качестве платформы (Apple TV) или, как в последнее время, на контент (Apple TV +). Стратегия в области контента заключалась в том, чтобы работать с известными актерами и режиссерами, создавая небольшой набор качественного шоу, поддерживающего намерения Apple. Проблема в том, что конкурирующие потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney+, уже реализуют шоу подобного качества. Однако у них также есть и количество.Хотя Apple, как известно, неохотно делала крупные приобретения, возможно, к 2020 г. они пойдут по этому пути. А что может быть лучше мишени, чем Disney? Рыночная капитализация Apple составляет $1,2 трлн, у Disney - $265 млрд. Фактически на балансе Apple более $200 млрд наличными, этого уже хватает, чтобы профинансировать покупку. После приобретения Apple получит большую библиотеку высококачественного контента, включая Marvel, Star Wars и Pixar, а также еще одну точку входа на китайский потребительский рынок.Нельзя забывать, что основатель Apple Стив Джобс был основным акционером Pixar, который впоследствии приобрел Disney. В результате Джобс стал крупнейшим акционером Disney. А до недавнего времени генеральный директор Disney Боб Айгер состоял в правлении Apple. Он ушел в отставку в тот момент, когда Apple выпускала продукт для потокового телевидения. Айгер пишет в своей автобиографии, что "если бы Стив был еще жив, мы бы объединили наши компании или очень серьезно обсудили эту возможность".Финансиализация экономики США, начавшаяся в начале 1980-х гг., увеличила размер финансового сектора по сравнению с размером банковской отрасли, от которой зависит финансирование/передача ликвидности от ФРС.Первые расколы в механизме передачи кредита/денег проявились уже в конце 1980-х гг. после кризиса S&L. Банковские правила "Базеля I" должны были жестко ограничить использование балансов депозитарных учреждений. Проблема заключалась в том, что финансовый сектор продолжал расти и нуждался в финансировании, поэтому теневая банковская система, которая возникла в середине 1990-х гг., быстро обогнала традиционное банковское финансирование. "Базель II", который был впервые введен в действие в 2004 г., способствовал эффектному прекращению этой деятельности с кризисом 2008 г.Совокупные активы депозитарных учреждений составляют около 20% совокупных активов финансового сектора США - половину от объема до 1980-х гг. Кроме того, побочный эффект чрезмерного охвата "Базеля III" в ответ на финансовый кризис 2008 г. еще больше ограничивает способность банков использовать свои балансы для использования в экономике в целом.Суть в том, что механизм передачи кредита сейчас еще более забит, чем когда-либо в прошлом. Это очевидно, если ставки РЕПО остаются высокими, несмотря на обильную ликвидность ФРС: банки не могут расширить свой баланс после введения "Базеля III".Финансовый кризис 2008 г. был спровоцирован брокером-дилером, у которого не было доступа к балансу ФРС. Следующий финансовый кризис будет аналогичным, однако его спровоцирует, например, ETF или поставщик пассивных средств. Но самое главное — это то, что произойдет после кризиса. Эти события заставят ФРС открыть свой баланс для всей экономики, даже для розничной торговли через цифровую валюту центробанка, таким образом, выйдя за рамки банковской индустрии.Потеря способности создавать деньги будет не смертельна для банковской индустрии, но, несомненно, станет огромным ударом по их модели действия.Мировой автопром находится в упадке. Рост в Китае слабеет, переход в сторону электромобилей нарушает традиционный промышленный порядок. Европейские производители, в частности немецкие автопроизводители, такие как BMW и Volkswagen, адаптируют свои модели, японские автопроизводители, такие как Toyota, уже достаточно хорошо продвинулись в своем переходе. В США лидирует, конечно, Теsla.Очевидным отстающим является корейский автопроизводитель Hyundai. Его оценки — одни из самых низких среди основных производителей, инвесторы явно ставят под сомнение долгосрочное будущее компании. Поэтому может ему понадобиться найти партнера. И быстро. Но что компания может предложить? Для начала многолетний опыт производства и здоровые денежные потоки.При этом инвесторам нравятся перспективы и видение компании Tesla, но у нее есть проблемы с производством и денежными потоками. Так что, возможно, партнерство Tesla и Hyundai принесет пользу обеим компаниям.За последние несколько лет возможности беспилотных летательных аппаратов на Ближнем Востоке заметно возросли:• во время битвы против ИГИЛ в Мосуле в 2016 г. повстанцы использовали беспилотники, несущие бомбы, чтобы атаковать танки "Абрамс";• в течение последних 2 лет повстанцы хути в Йемене использовали беспилотники для нападения на ракетные батареи ОАЭ и Саудовской Аравии Patriot;• в январе 2018 г. Россия сообщила о нападении 13 самодельных беспилотников на сирийскую авиабазу Тартус;• в декабре 2018 г. военные США сообщили, что одна из их афганских баз находилась под постоянным наблюдением беспилотников;• кроме того, считается, что иранский флот разработал беспилотные скоростные катера для ведения войны на море.Войны беспилотниками, возможно, достигли нового уровня угрозы после сентябрьской атаки на саудовские нефтяные объекты. Эта атака разрушила миф о неприступности систем противовоздушной обороны, какими бы дорогостоящими или сложными они ни были. В конце концов, Саудовская Аравия получила доступ к самым передовым военным технологиям США.Но, на самом деле, сложное оружие, которое обычно используют передовые военные державы, бессильно, когда дело доходит до очень большого количества недорогого оружия, такого как дроны. В ответ США и другие военные пытаются разработать контрмеры, но на подготовку и последующее развертывание нужно время.Между тем, в 2020 г. очередные цели с высокой видимостью на Ближнем Востоке остаются уязвимыми. Иран, вероятный спонсор этих атак, не захочет открытого конфликта с США, скорее он захочет продемонстрировать свои способности возмездия. И наиболее уязвимыми объектами могут быть экономические или военные активы союзников США или невоенные активы США.Рынки быстро восстановились после сентябрьской атаки на саудовские объекты. Цена на нефть сейчас ниже, чем до сентябрьской атаки. Но новая атака беспилотников с высокой видимостью на Ближнем Востоке может увеличить риск для поставок нефти, привести к переосмыслению приоритетов военных расходов США, поскольку использование беспилотников заставляет поменять анализ затрат и выгод традиционного военного оборудования, такого как авианосцы и истребители.История человечества - это история постепенного сокращения мобильности. С изобретением и развитием техники у людей все меньше стимула активно двигаться, чтобы получать жизненно важные ресурсы. Внедрение виртуальной реальности грозит вбить последний гвоздь в гроб человеческой мобильности. Еще несколько лет назад мы ходили по магазинам за ресурсами в продуктовый магазин за углом. Теперь Amazon и куча других компаний доставят еду и предметы первой необходимости к порогу нашего дома. Благодаря виртуальной реальности снижается необходимость ходить на концерты, в кино, даже путешествовать по миру в отпуске.Конечно, люди не прекратят путешествовать полностью, но физическая мобильность будет ограничена. Она станет либо предметом абсолютной необходимости, либо предметом роскоши. Таким образом, автоиндустрия не исчезнет, а станет сегментом либо роскошных путешествий, либо банальной транспортировки физических товаров.Англия вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в 2018 г., в финал чемпионата мира по регби в 2019 г. Они выиграли чемпионат мира по крикету в 2019 г. Да, и чемпионат Европы по футболу 2020 г. она тоже может выиграть. На рынках ставок фаворитом на победу является Англия, за ней идут Бельгия, Франция, Испания и Нидерланды.Сборная Англии необычайно сильна. Рыночная стоимость сборной Англии в $1,25 млрд евро является самой высокой в ​​мире. За ней идут Испания и Франция.