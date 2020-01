2020-й - год слияний крупных банков

В последнее время все чаще можно слышать прогнозы потока крупных слияний американских банков. Однако факты зачастую говорят об обратном. Пока объединяются небольшие банки: сделки на сумму более нескольких миллиардов долларов трудно осуществимы.

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика".Тем не менее все готово для того, чтобы 2020 г. стал более урожайным в плане сделок, поскольку падение прибыли и президентские выборы заостряют внимание на примерно 4700 банках по всей стране. В феврале два южных банка, BB&T и SunTrust, решили создать банк Truist с активами в $460 млрд.Это еще ничто по сравнению с четырьмя мегабанками: активы JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup достигают не менее $2 трлн, активы Wells Fargo составляют что-то около того. Но благодаря этой сделке Truist попадает в первую десятку и доказывает, что крупные сделки могут быть заключены в посткризисный период в соответствии с нормами регуляторов, дружественно настроенными по отношению к банкам, назначенным Дональдом Трампом.Столь же важной, как и размер сделки с Truist, была его структура. Номинальный покупатель, BB&T, заплатил акциями без премии. Это "слияние равных" позволило двум группам акционеров разделить экономию средств с течением времени, вместо того чтобы с самого начала инвесторы целевого банка получили свой фунт мяса.Это имеет ключевое значение, потому что акционеры ненавидят, когда банк, которым они владеют, платит премию конкуренту. Две сделки в 2018 г., которые включали в себя премии - Fifth Third/MB и Synovus/Florida Community, привели к немедленному краху акций обоих покупателей. Платить сейчас за рост доходов, который случится завтра, просто немодно. Truist вселяет надежду на то, что крупнейшие региональные банки последуют тенденции отсутствия премий, создавая банки, способные бросить вызов гигантам.Доминирование "Большой четверки" - реальная угроза конкуренции. Многомиллиардные технические бюджеты крупнейших игроков означают, что они могут улучшить инструменты мобильного банкинга и системы андеррайтинга, более мелкие банки просто не сравнятся. Одно из доказательств - тот факт, что крупнейшие банки в последние годы зафиксировали рост депозитов в США. Поток может измениться, если такие американские банки, как Bancorp of Minneapolis (активы на $488 млрд), M&T из Буффало или Бирмингема ($126 млрд), Regions Bank Алабамы ($128 млрд), заключат значимые сделки.Однако такие сделки нелегко заключить, сказал Родгин Коэн из Sullivan & Cromwell, юрист, специализирующийся на банковских слияниях и поглощениях."Нужны генеральные директора, которые доверяют друг другу. Вы должны быть в состоянии вести переговоры по нефинансовым вопросам, наиболее важным из которых является вопрос о том, кто будет новым генеральным директором", - отметил он.Две недавние сделки среднего размера без премий дали основания для надежды. Слияния компаний IberiaBank/First Horizon и Texas Capital/Independent привели к созданию банков с активами на $75 млрд и $48 млрд соответственно, со штаб-квартирой в Мемфисе и МакКинни, штат Техас. Когда было объявлено о сделках, акции покупателей и продавцов резко выросли.Банки, которые рассматривают каждую сделку, могут также испытывать некоторое временное давление. Вероятность того, что в январе 2021 г. демократ может взять под контроль Белый дом и не иметь четкого представления о банковских сделках, заставляет многих аналитиков говорить о том, что окно возможностей закроется весной следующего года. Коэн указывает, что даже если Трамп снова победит, в ФРС или других регулирующих органах могут произойти кадровые изменения, что может усложнить сделки.Марти Мосби, банковский аналитик в Vining Sparks, считает, что политика не так важна, как тот факт, что низкие процентные ставки продолжают сокращать банковскую маржу, а преимущества программ по снижению издержек исчезают. Результат: в 2020 г. прибыль может пойти вниз.Брайан Клок из KBW соглашается. В следующем году бостонский аналитик ожидает роста прибыли на акцию на 2% и отмечает, что большая часть этого обусловлена ​​выкупом акций и выгодой от уже заключенных сделок."Без этого вообще не было бы роста EPS", - сказал он.Достаточно ли замедления прибыли, жесткого политического календаря и недавнего успеха сделок без премий, чтобы проводилось еще больше крупных слияний? В конечном итоге все сводится ко мнению Коэна о главных исполнительных директорах. В отрасли есть убеждение, что банки продаются, а не покупаются. Боссам это на руку: интересная работа, большая зарплата, престиж. Заключение сделки с низкой премией требует, чтобы кто-то все это бросил.В общем, экономика на 2020 г. настроена на банковские слияния.