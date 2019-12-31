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      Самые сильные и самые слабые секторы российской экономики в 2019 году

      10:00Распечатать
      Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика". Серьезнее всего просели грузовые перевозки и строительство, зато розничная торговля и сельское хозяйство демонстрируют уверенный рост.

      Темп роста ВВП в ноябре 2019 г., по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 1,6 % в годовом выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре. За 11 месяцев года темп роста отечественного ВВП составил 1,3%, сообщает ведомство, отмечая, что такая динамика укладывается в его ожидания по росту ВВП в IV квартале и по 2019 г. в целом.

      Динамика ВВП РФ

      "В IV квартале 2019 г. ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне III квартала 2019 г., что соответствует прогнозу Минэкономразвития России по росту ВВП в 2019 г. (1,3%)", - отмечало ведомство в комментариях "О предварительной оценке ВВП за III квартал 2019 года".

      Однако в министерстве обеспокоены ухудшением ситуации в промышленности и временным характером положительной динамики в торговле и сельском хозяйстве. В Минэкономразвития опасаются, что следствием этого станет дальнейшее ослабление экономической активности в декабре и начале 2020 г. до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса.

      Источник: Минэкономразвития РФ

      Сильнее всего по темпам роста экономики в ноябре 2019 г. ударило резкое ухудшение динамики в промышленности. Рост промпроизводства упал с октябрьских 2,6% до символических 0,3%. Его вклад в динамику ВВП сократился до 0,1 п. п. после 0,5-0,6 п. п. в июне-октябре.

      По данным Минэкономразвития, замедление производственной активности сопровождалось снижением грузооборота транспорта (-1,5 % г/г в ноябре после нулевой динамики в предыдущие два месяца). Серьезный спад наблюдается и в строительстве: после незначительного оживления в октябре темпы роста объема работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни, наблюдающиеся в течение большей части года.

      Динамика деловой активности/Минэкономразвития РФ

      По данным ведомства, темпы роста строительного сектора в ноябре текущего года составили лишь 0,2%. За 11 месяцев года показатель составил 0,4%. На протяжении всего года отрасль стагнирует, показывая рост на уровне статистической погрешности. Как писали ранее "Вести. Экономика", Институт статистических исследований и экономики Высшей школы экономики назвал стройотрасль самой проблемной в российской экономике. "Если общий индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, по данным Росстата, в январе-августе составил 101,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то строительная отрасль внесла самый минимальный вклад в этот совокупный рост (100,2%)", - отмечали эксперты ВШЭ еще в октябре.

      Хуже ситуация только в секторе грузооборота транспорта: там показатели уже не околонулевые, а отрицательные. По итогам ноября рост составил -1,5%, тогда как в октябре был на нулевом уровне, а по итогам III квартала - -0,6%. Тем не менее в начале года наблюдалась положительная динамика. Так что по итогам 11 месяцев "средняя температура по больнице" в секторе составила +0,7%.

      Стагнация наблюдалась и в сфере экспорта услуг, на которую возлагаются большие надежды руководства страны. Как писали ранее "Вести. Экономика", по итогам 10 месяцев 2019 г. экспорт услуг находится на уровне $53,3 млрд, как и в прошлом году. В Минпромторге отсутствие роста объяснили высокой планкой, заданной в прошлом году. "Эффект высокой базы создал в первую очередь чемпионат мира по футболу, а именно введение паспорта болельщика — документа, который обеспечивал безвизовый въезд, свободное перемещение и проживание иностранцев на территории России", - приводит издание пояснение ведомства.

      Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" установил для поставок услуг из России планку $100 млрд к 2024 г. и $70 млрд в 2019 г. Однако ранее министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о рисках недостижения этих объемов и просил выделить дополнительное финансирование федпроекту "Экспорт услуг" в размере 245 млрд руб., отмечают "Известия". Сумма в 42 раза превышает предусмотренное до 2024 г. финансирование. В МЭР изданию заявили, что этот вопрос все еще прорабатывается.

      Одним из лидеров роста в 2019 г. стало сельское хозяйство: в годовом выражении индекс производства в секторе в ноябре ускорился с октябрьских 5,2% до 5,8%. По данным Росстата, основным драйвером роста стало растениеводство: показатели сбора большинства культур демонстрируют позитивную динамику. В животноводстве в целом отмечается стабильность, однако по отдельным категориям динамика разнонаправленная. Однако хороший урожай нынешнего года - слишком нестабильный фактор, отмечают в Минэке. Так что постоянным локомотивом экономического роста сельхозсектор вряд ли станет.

      Кроме того, в ноябре 2019 г. был зафиксирован максимальный с начала года темп роста оборота розничной торговли – 2,3% (в октябре он составил 1,7 %). Рост оптовой торговли, по оценке Росстата, также ускорился под влиянием временных факторов (рост экспорта газа в страны дальнего зарубежья, увеличение продаж продуктов питания). То есть этот драйвер тоже нестабилен.

      Стагнация наблюдалась также в сфере экспорта услуг, на которую возлагаются большие надежды руководства страны. Как писали ранее "Вести. Экономика", по итогам 10 месяцев 2019 г. экспорт услуг находится на уровне $53,3 млрд, как и в прошлом году. В Минпромторге отсутствие роста объяснили высокой планкой, заданной в прошлом году. "Эффект высокой базы создал в первую очередь чемпионат мира по футболу, а именно введение паспорта болельщика — документа, который обеспечивал безвизовый въезд, свободное перемещение и проживание иностранцев на территории России", - приводит издание пояснение ведомства.

      Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" установил для поставок услуг из России планку $100 млрд к 2024 г. и $70 млрд в 2019 г. Однако ранее министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о рисках недостижения этих объемов и просил выделить дополнительное финансирование федпроекту "Экспорт услуг" в размере 245 млрд руб., отмечают "Известия". Сумма в 42 раза превышает предусмотренное до 2024 г. финансирование. В МЭР изданию заявили, что этот вопрос все еще прорабатывается.

      Как сообщал наш портал, ранее министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что нацпроекты решают в России важнейшие социально-экономические задачи, но они не смогут совершить революцию с точки зрения экономического роста. "Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то кардинально изменить в экономике. Важны национальные проекты? Абсолютно. Они решают большое количество назревших и перезревших задач в разных областях социально-экономической сферы. Могут ли 10% бюджетных расходов совершить революцию в экономическом росте? Конечно же, нет", - заявил министр.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Россия, розничные продажи, спад, ВВП РФ, грузоперевозки, строительство, промышленное производство, сельское хозяйство, стагнация, Минэкономразвития РФ

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