Алексей Миллер подвел итоги работы "Газпрома" в 2019 году

Он отметил, что холдинг вновь продемонстрировал сильные показатели, "полностью обеспечив всех своих потребителей необходимыми объемами экологичного энергоносителя — природного газа".

Фото: Sakhalin Energy Investment Company

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика"."Газпром" в 2019 г. добыл 500,3 млрд куб. м газа. Как отметил председатель правления холдинга Алексей Миллер, подводя итоги прошедшего года, это - лучший результат за последние восемь лет.На экспорт компания направила почти 236,9 млрд куб. м топлива. Из них большая часть сырья (199,2 млрд куб. м) была поставлена в страны дальнего зарубежья. "Это 98,7% к уровню рекордного 2018 г. и на 2,5% больше, чем в 2017 г.", - отметил Миллер.При этом объем отгрузок в некоторых европейских направлениях достиг максимальных исторических значений. Речь, в частности, идет о Франции, Австрии, Венгрии и Нидерландах.Одним из важнейших событий минувшего года в энергетике стало начало поставок сырья в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В этом году поставлено было 328 млн куб. м голубого топлива. Этот объем, как отметил Алексей Миллер, будет последовательно наращиваться до проектных 38 млрд куб. м газа ежегодно.Что касается поставок газа российским потребителям, то они полностью соответствовали уровню спроса. При снижении в 2019 г. на 1,6% относительно 2018 г. объем поставок существенно — на 4-8% — превысил уровни 2015-2017 гг."Газпром" уверенно прошел 2019 г., полностью обеспечив всех своих потребителей необходимыми объемами экологичного энергоносителя — природного газа", - резюмировал председатель правления ПАО "Газпром".