Торговля Бразилии за 2019 год показала худший результат за 4 года

Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года упало на 20,5% по сравнению с 2018 г.

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Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика"По итогам 2019 года показатель, по данным Министерства экономики Бразилии, составил $46,67 млрд. Это - худший результат с 2015 года, когда экспорт крупнейшей экономики Латинской Америки превысил импорт на $19,5 млрд.По торговле страны серьезно ударило тяжелое экономическое положение соседней Аргентины, из-за которого просел автомобильный экспорт. По отгрузкам из Бразилии сои ударила вспышка АЧС в Китае.В Минторговли Бразилии полагают, что в целом ситуация в торговле отражает общемировое состояние экономики, которое характеризуется замедлением роста совокупного ВВП планеты с 3,5% в 2018 году до 3% в 2019 году. Торговая динамика за аналогичный период сократилась с 3,7 до 1,2%. "Рост всемирной торговли в 2019 году оказался самым низким за десятилетие", - приводятся в заявлении ведомства слова главы Управления внешней торговли Лукаса Педрейра ду Коуту Ферраса.Экспорт Бразилии по итогам 2019 года сократился на 7,5% до чуть более $224 млрд. Основными импортерами бразильской продукции стали Китай (более $65 млрд), США ($29,5 млрд), Нидерланды ($10 млрд долларов), Аргентина (более $9 млрд) и Япония ($5,4 млрд). Импорт в Бразилию снизился на 3,3%. Совокупный товарооборот Бразилиа с зарубежными государствами опустился до почти 420,5 млрд долларов, что на 5,7% ниже, чем годом ранее.