Ожидания и реальность: какие прогнозы российских ведомств сбылись в 2019 году?

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Фото: PxFuel
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубрики: ЦБ РФ, Регионы России
Метки: инфляция, Россия, экспорт, Минпромторг, Минфин, ЦБ РФ, промышленность, Минэкономразвития, ключевая ставка, строительство, курс рубля, ОФЗ, Минстрой, назпроекты
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