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      Ожидания и реальность: какие прогнозы российских ведомств сбылись в 2019 году?

      10:00Распечатать
      Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика". Прогнозы по развитию российской экономики неоднократно пересматривались в течение года. В некоторых случаях, результат оказался выше таргета.

      Фото: PxFuel

      В течение 2019 г. экономика России особыми прорывами не блистала: эксперты, ведомства и международные организации неоднократно пересматривали свои прогнозы. Например, как писали ранее "Вести. Экономика", агентство Fitch в сентябре пересмотрело свои ожидания по росту ВВП РФ на 2019 г. в сторону понижения, опустив планку до 1,2%, а в декабре повысило оценку до 1,4%. Аналогичным образом поступил и Всемирный банк.

      Впрочем, согласно оценке отечественного Минэкономразвития темпы роста ВВП пока укладываются в рамки запланированных. "В IV квартале 2019 г. ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне III квартала 2019 г., что соответствует прогнозу Минэкономразвития России по росту ВВП в 2019 г. (1,3%)", - говорится в комментариях ведомства "О предварительной оценке ВВП за III квартал 2019 года". Правда, в министерстве отмечают: если ситуация в промышленности не наладится, экономическая активность и дальше будет двигаться по ниспадающей.

      Производственный сюрприз

      Как сообщал ранее наш портал, в ноябре темпы роста промышленного производства в ноябре снизились до 0,3% в годовом сравнении (с 2,6% в октябре) и достигли минимального за последние два года уровня.

      "Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в европейской части России. С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 г. может оказаться несколько ниже текущего прогноза (2,3% год к году). При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 г.", - прокомментировали ситуацию в МЭР.

      Инфляция

      В данном случае результат превзошел ожидания. Целевой показатель Банка России на 2019 г. был 4%. Минфин же ожидал результатов в диапазоне 4-4,5%. Однако, по данным отечественного регулятора, план удалось перевыполнить: рост цен по итогам года составил лишь 3%.

      Аналогичными подсчетами поделился Росстат: "По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2019 г. составит 100,4%, с начала года — 103,0% (в декабре 2018 г. — 100,8%, с начала года — 104,3%)".

      При этом не все позитивно оценивают темпы снижения инфляции. "Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 г. 3,8%, сейчас ожидаем 3-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в I квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования. И инфляции просто неоткуда взяться", - заявил в начале декабря министр экономического развития Максим Орешкин.

      Ключевая ставка

      В начале года Центробанк с осторожностью говорил о возможном снижении ключевой ставки, в случае если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. Как в начале марта пояснял журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин, при отсутствии внешних шоков смягчение денежно-кредитной политики считалось возможным в конце 2019-начале 2020 гг.

      В итоге 2019 г. ЦБ завершил снижением ставки. Пятым за год. Планка опустилась до 6,25%, при том, что год начинался на отметке 7,75%.

      При этом в ЦБ РФ не исключают, что нисходящий тренд сохранится и в следующем году. "Мы сегодня сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 г. Учитывая, что в предыдущие два раза после похожего сигнала мы снижали ключевую ставку уже на следующем заседании..., отмечу: эта формулировка означает, что мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим", - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя итоги последнего в 2019 г. заседания регулятора.

      Курс рубля

      Прогнозы по поводу перспектив российской валюты на 2019 г. были далеки от оптимистичных. Угрозу для рубля представляло все: выход США из ДРСМД, торговая война между Вашингтоном и Пекином.

      Как заявил в мае 2019 г. помощник президента России Андрей Белоусов, пошлины, введенные США на китайские товары, могут спровоцировать отток капиталов с развивающихся рынков и повлечь за собой ослабление рубля.

      Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

      До этого, в апреле, правительство утвердило подготовленный Минфином бюджетный прогноз на период до 2036 г. Согласно документу базовый сценарий ведомства на 2019-2024 гг. предполагает курс доллара в среднем в районе 65,1 руб. В консервативном прогнозе, предусматривающем более медленный рост мировой экономики и, как следствие, более низкие цены на нефть, рубль в номинальном выражении будет слабее. По подсчетам ведомства, курс доллара в 2019–2024 гг. составит 67,9 руб.

      Однако итоги года значительно превзошли ожидания. Как писали ранее "Вести. Экономика", рубль и российские активы показали одну из лучших историй успеха в 2019 г. среди сопоставимых рынков, при этом успех можно объяснить не столько динамикой сырьевых рынков, сколько планомерной работой в области макроэкономической политики и успехами в геополитике. По итогам года рубль прибавил более 12,5% против доллара США. Год рубль завершил на отметке 61,98 за доллар.

      Рынок ОФЗ

      Размещения отечественных облигаций федерального займа в этом году оправдали ожидания Минфина: программа была выполнена на 99,8%. В общей сложности ведомство разместило гособлигации на сумму порядка 419,157 млрд руб.Как писали ранее "Вести. Экономика", по итогам аукционов по размещению ОФЗ 18 декабря Минфин РФ объявил об исполнении программы государственных внутренних заимствований РФ на 2019 г. в полном объеме и отменил последний в этом году аукцион, который был запланирован на 25 декабря.

      Нацпроекты

      С нацпроектами все проходит далеко не так гладко. В частности, пересмотрен объем их финансирования. Как ранее сообщал наш портал, на реализацию национальных проектов выделят еще 368 млрд руб.. Дополнительные денежные вливания получат проекты "Демография", "Здравоохранение", "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры". Таким образом, общая стоимость достигнет 26 трлн руб.

      Между тем, профильные ведомства уже сообщают о недостижении плановых показателей по другим направлениям. В частности, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" установил для поставок услуг из России планку $100 млрд к 2024 г. и $70 млрд в 2019 г. При этом по итогам 10 месяцев 2019 г. экспорт услуг находился на уровне $53 млрд. То есть этот рынок стагнировал. Правда, в Минпромторге отсутствие роста объяснили высокой планкой, заданной в прошлом году.

      Не дотянули до плановых показателей и в строительной сфере. Как заявил в конце декабря глава Минстроя Владимир Якушев, существует риск недостижения ряда показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", в частности по средней ипотечной ставке.

      "Из 23 показателей национального проекта очевиден риск по недостижению в 2019 г. показателя по вводу жилья. Напомню, что план по паспорту нацпроекта - 88 млн кв. м жилья, прогноз - 77 млн кв. м, показатель по среднему уровню процентной ставки по ипотечному кредиту план - 8,9%, прогноз, который ожидаем, - 10,1%", - отметил Якушев.

      Как заявил в эфире телеканала "Россия-24" министр экономического развития Максим Орешкин, национальные проекты решают в России важнейшие социально-экономические задачи, но нацпроекты не смогут совершить революцию с точки зрения экономического роста.

      Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указал на то, что, несмотря на выделение дополнительных средств на нацпроекты и новые меры сокращения бедности, за три года структура бюджета РФ (на 2020-2022 гг.) практически не меняется. Глава СП назвал труднодостижимым прогноз правительства по росту российской экономики.

      Рубрики: ЦБ РФ, Регионы России

      Метки: инфляция, Россия, экспорт, Минпромторг, Минфин, ЦБ РФ, промышленность, Минэкономразвития, ключевая ставка, строительство, курс рубля, ОФЗ, Минстрой, назпроекты

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