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      Москва и Киев подписали пакет документов по транзиту газа

      04:52Распечатать
      Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика" Речь идет как о соглашении по поставкам сырья, так и об урегулировании споров и претензий.

      Москва и Киев все-таки урегулировали все вопросы, связанные с транзитом российского газа через Украину. “Газпром” подписал с украинскими коллегами целый комплект соглашений и контрактов.

      “После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года. «Газпром» сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером”. - говорится в заявлении председателя правления ПАО “Газпром” Алексея Миллера.

      Что касается конкретных документов, то “Газпром” и “Нафтогаз” подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. При этом “Нафтогаз” выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. Она должна забронировать мощности газотранспортной системы Украины в общей сложности на 225 млрд кубометров газа на пятилетний срок. В следующем году речь будет идти о 65-ти млрд кубометров, а в последующие четыре года - о 40 млрд ежегодно.

      Кроме того, стороны заключили безотзывное соглашение об урегулировании, предусматривающее отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, а также отказ от возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Как писали ранее "Вести. Экономика", Киев, в частности, отозвал свои претензии к "Газпрому" по антимонопольным нарушениям на $7,4 млрд. Ранее "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, Украина, соглашение, транзит газа, "Газпром", "Нафтогаз", пакетная сделка, отзыв исков, урегулирование исков

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