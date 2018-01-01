Прогноз: нефть убедится – Штаты не вернут Сирии ее “бензоколонку“ в 2020

2020г. нефтяной рынок может начать на подъеме, вследствие “торгового оптимизма“, повышенных квот по ограничению добычи ОПЕК+ и очередного обострения на Ближнем Востоке из-за ударов США. В этих условиях эксперты уже не ждут освобождения сирийской “бензоколонки“ Вашингтоном.

Толстый и тонкий

Структура запасов, добычи и мировой торговли нефтью в 2018 году

Сценарии мировых цен на нефть: 2010-35 гг.

Голодный и сытый

Наталья Приходко

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика"На позитивных новостях об ожидаемом подписании первой фазы торговой сделки между США и КНР в начале января и сокращении запасов нефти в Штатах нефтяные цены на прошлой неделе поднимались выше отметки $69. И в понедельник к 16:40 мск регистрировались на уровне $68,382 за баррель против аналогичного показателя $66,21 неделей ранее. Для сравнения, год назад цена на нефть Brent фиксировалась немногим выше отметки $53 за баррель.И далее, в первом квартале 2020 г. ценовая конъюнктура в нефти сместится в зону $65-70. прогнозировал инвестиционный стратег “БКС Премьер” Александр Бахтин. А в самом начале года, по его мнению, котировки могут находиться в пределах $66-68 за баррель.В краткосрочной перспективе, отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов, нефть марки Brent выглядит перекупленной, что не исключает коррекции до $65 за баррель. Нефть получила хороший импульс к росту, благодаря сделке ОПЕК+ и общему спросу на риск после объявления о достижении договоренностей по первой фазе торговой сделки. Но очевидно, этот позитив уже отыгран по большей части, поэтому сложно ждать дальнейшего движения вверх в ближайшее время, пояснил Сабитов.Одним из основных факторов, способствующих удорожанию сырья, определил Александр Бахтин, может стать “торговый» оптимизм”. Ожидаемое в начале 2020 г. подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем способно стимулировать подъем риск-аппетитов в первой половине года, что транслируется в поддержку котировок “черного золота”. “Потенциал воздействия этого события мы оцениваем, как умеренный. На рынке понимают, что успешное заключение первой фазы сделки (а стороны на данном этапе к этому, действительно, готовы) еще не будет означать полноценного торгового мира между двумя крупнейшими экономиками. Ряд наиболее острых вопросов отложен до второго этапа сделки, и в 2020 г. переговоры могут проходить напряженно”, - сообщил эксперт.Ален Сабитов согласился с тем, что наибольшее влияние на нефтяные цены будет оказываться со стороны спроса. “Мировая экономика находится в непростом положении. И ключевым сейчас является вопрос о том, начнется ли восстановление темпов роста или спад возобновится? Глобальный индекс деловой активности предпринимает попытки восстановления. В ноябре промышленный PMI поднялся выше 50, это дает надежду на то, что дно промышленного спада пройдено. Первая фаза торговой сделки и отмена запланированных на 15 декабря пошлин способствовали улучшению перспектив, однако ситуация остается хрупкой”. – определил аналитик. По его оценке, если темпы роста глобальной экономики ускорятся, благодаря повышению уверенности бизнеса и снижению неопределённости, то нефть может подняться и выше $70 за баррель. В противном случае - при временном отскоке - падение грозит возобновиться.В то же время, принятые на саммите в Вене 5-6 декабря решения ОПЕК+ о повышении квот на ограничение добычи с начала 2020 г. способны оказать дополнительную поддержку рынку.Новые условия сделки ОПЕК+, оговорил Александр Бахтин, служат предпосылкой для изменения фундаментальной картины нефтяного рынка в первом квартале следующего года. Ранее, исходя из “старых” договоренностей о сокращении добычи ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, в начале 2020 г. ожидалось сохранение “тонкого” баланса на рынке. С учетом же “нового” совокупного сокращения на 2,1 млн баррелей в сутки, рынок может сдвинуться к дефициту в указанный период. Тем не менее, формирование масштабного дефицита не ожидается: с учетом сезонности в начале 2020 г. спрос также продолжит испытывать давление. При этом возможен дефицит в пределах 0,2-0,47 млн баррелей в сутки. Достижение верхней границы данного диапазона представляется возможным лишь в случае, если все экспортеры-участники ОПЕК+ максимизируют свои усилия и впишутся в новые квоты сделки по итогам января 2020 г. Причем также предполагается, что действие соглашения ОПЕК+ будет продлено до конца следующего года, и оно продолжит оказывать поддержку нефтяным ценам в течение всего этого периода, рассказал инвестиционный стратег “БКС Премьер”.В среднесрочной перспективе, оценил Ален Сабитов, со стороны предложения главную роль будет играть сделка ОПЕК+. Заявленное в Вене неожиданное увеличение объема сокращений способствует сохранению цены на нефть выше $60 за баррель. К тому же замедляется добыча нефти в США, что также можно отнести к положительным факторам для нефтяного рынка, констатировал аналитик ИК "Фридом Финанс".Напомним, по информации Минэнерго США за неделю, завершившуюся 20 декабря, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 5,474 млн баррелей до 441,359 млн. Тогда как нефтедобыча в Штатах увеличилась на 100 тыс баррелей до 12,9 млн баррелей в сутки. По данным же компании Baker Hughes, к 27 декабря число буровых установок в стране сократилось на 8 единиц до 677 штук.Несмотря на сокращение активных буровых установок в стране с 877 штук в конце 2018 г. до 677 штук на текущий момент, подчеркнул Александр Бахтин, темпы добычи в Штатах могут сохраниться на многолетних максимумах, так как отрасль сосредоточилась на самых продуктивных участках. Вероятно, конкуренция со стороны американского сланца в 2020 г. останется высокой. Но в дальнейшем отрасль может столкнуться с ускорением истощения интенсивно осваиваемых месторождений, что чревато падением темпов производства американской нефти. При этом влияние американской статистики по запасам на поведение нефтяных котировок в будущем году сохранит преимущественно дискретный характер, уточнил Бахтин.Кроме того, на рынке скажется “декретная“ составляющая американского фактора. В конце минувшей недели Пентагон объявил о нанесении ударов по пяти объектам шиитского формирования "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке, назвав его ответственным за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком 27 декабря, в результате которого погиб американский контрактник. Как уведомил представитель оборонного ведомства США, Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" должны прекратить атаки на американские и коалиционные силы и уважать суверенитет Ирака. Примечательно, что в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан тоже выступил за уважение уважение суверенитета и территориальной целостности Ирака и Сирии, призвав все стороны воздержаться от эскалации ситуации.Но, похоже, в преддверии президентской кампании в Штатах, призывы к деэскалации в Вашингтоне проигнорируют. А значит, вряд ли, удастся добиться подвижек и в вопросе освобождения сирийских нефтяных месторождений, ранее взятых под контроль американскими военными. Хотя Дамаск, как заявила в конце декабря советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан, уже изучает возможность подачи международного иска к США - за разграбление сирийской нефти.В теории, предполагаемый вывод военных США с территории Сирии можно рассматривать как фактор снижения глобальных геополитических рисков. И это в свою очередь является позитивным условием для роста рисковых активов, в том числе для нефти, определил, также комментируя возможность возвращения американцами сирийской “бензоколонки“, Александр Бахтин. Но с учетом геополитической конъюнктуры, добавил он, на практике подобный сценарий выглядит маловероятным на горизонте 12 месяцев.Наряду с прочим, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров также скептически оценил перспективы упомянутых судебных исков со стороны сирийского руководства. Поскольку соответствующие суды находятся в странах, которые ранее выступили против президента Сирии Башара Асада, очевидно, сопутствующее негативное отношение повлияет и на позицию судей. При этом добровольного освобождения американцами нефтяных месторождений Сирии не следует ожидать и после президентских выборов в США в ноябре 2020 г., предупредил Сидоров.После провала попыток убрать Башара Асада военным путем, в Вашингтоне намерены додавить его экономически. А потому не собираются возвращать месторождения Дамаску, поскольку продажи нефти помогли бы пополнить сирийский бюджет. Бремя же помощи Сирии, разоренной многолетней войной, американская сторона хотела бы возложить на Москву. Примерно так же, в другом регионе Штаты стремятся вынудить Россию расплачиваться за кризисную ситуацию на Украине. То есть, верные своему обыкновению, Вашингтон хотел бы устроить дело таким образом, чтобы заставить “слона” платить за лающую на него “моську“, в преддверии наступающих праздников обогатил словарь политических фразеологизмов завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ.