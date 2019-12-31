Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

Совокупное состояние 23 богатейших россиян в 2019 г. выросло максимальными за последние четыре года темпами - на $52,9 млрд, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

1. Владимир Потанин



Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Первое место в рейтинге вновь занял один из основных владельцев "Норникеля" - Владимир Потанин, чье состояние за 2019 г. увеличилось на $8,5 млрд до $28,2 млрд.Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

2. Леонид Михельсон



Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека. Второе место занимает совладелец "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, его богатство стало больше на $5,2 млрд и достигло $24,6 млрд.Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

3. Вагит Алекперов



По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. На третьем месте оказался совладелец "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, его капитал вырос на $6,22 млрд до $22,3 млрд.По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

4. Владимир Лисин



В 2018 г. Потанин и Михельсон также занимали первую и вторую строчки рейтинга, а на третьем находился Лисин, в то время как Мордашов занимал четвертое место, пятерку лидеров замыкал Алекперов. Четвертую строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд (рост на $3,46 млрд).В 2018 г. Потанин и Михельсон также занимали первую и вторую строчки рейтинга, а на третьем находился Лисин, в то время как Мордашов занимал четвертое место, пятерку лидеров замыкал Алекперов.

5. Алексей Мордашов Пятую строчку рейтинга занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на $2,51 млрд до $20 млрд. По итогам 2018 г., по данным индекса, российские миллиардеры потеряли почти $6 млрд.

6. Геннадий Тимченко На шестом месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в "НОВАТЭКе" и "Сибуре", его состояние выросло на $4,35 млрд до $18,2 млрд.

7. Алишер Усманов Седьмое место вновь занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "МегаФон"), его состояние стало больше на $2,51 млрд и составило $16,7 млрд.

8. Роман Абрамович На восьмой строчке остается Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило $16,2 млрд (рост на $2,1 млрд).

9. Андрей Мельниченко Девятое место досталось бенефициару "Еврохима" и СУЭК Андрею Мельниченко ($15,3 млрд), его состояние увеличилось на $2,83 млрд.

10. Виктор Вексельберг Десятое место занял основной владелец "Ренова" Виктор Вексельберг, чье состояние поднялось с начала года на $1,67 млрд и достигло $14,8 млрд.

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 российских миллиардерах, состояние которых выросло за год больше всего.