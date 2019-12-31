Нефть в 2020 году. Что будет?

2019 год на рынках закончился в условиях оптимизма, поддерживаемого стимулирующей монетарной политикой со стороны ведущих центральных банков и, в первую очередь, ФРС, а также ожиданиями заключения торгового перемирия между США и Китаем. В результате, цены активов покоряют новые высоты, отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Динамика мировой добычи нефти и доля ОПЕК

Источник: ОПЕК

Источник: «Церих Кэпитал Менеджмент» по данным EIA

Москва, 8 января - "Вести.Экономика"В общем тренде повышаются и цены на нефть. Для них еще одним важным стимулом покупок являются ожидаемые с нового года дополнительные (еще на 0,5 Мб/д) сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. В результате, суммарные обговоренные сокращения добычи странами Соглашения достигнут уже 1,7 Мб/д. Кроме того, Саудовская Аравия «подбодрила» покупателей нефти, сообщив о планах по дополнительному сокращению добычи еще на 400 тысяч баррелей в день. Именно запланированные в начале года новые сокращения добычи со стороны стран ОПЕК+ остаются решающим фактором в наблюдавшемся в конце прошлого и ожидаемом в начале наступающего года продолжении роста нефтяных цен.Страны ОПЕК+ с 2017 года, а в том числе и в прошедшем году, приложили много усилий для стабилизации цен. Самым сильным в 2019 году было сокращение добычи нефти в Иране, который уменьшил добычу в среднем, с 3,5 Мб/д по итогам 2018 года до 2,1 Мб/д к концу 2019 года. Продолжился обвал добычи в Венесуэле, где итоговая цифра добычи снизилась уже в 3 раза по сравнению с уровнями 2017 года и к концу 2019 года колеблется вблизи 0,7 Мб/д. Хорошо постаралась Саудовская Аравия, которая за год сократила добычу более чем на полмиллиона баррелей в сутки.Всего в 2019 году страны ОПЕК, в среднем, снизили добычу на 2 Мб/д, и к завершению года участники картеля подошли с уровнем добычи в районе 29,9 Мб/д. В результате происходивших снижений добычи только в ноябре доля производимой ОПЕК нефти в мире уменьшилась еще на 0,3% по сравнению с октябрем и составила лишь 29,8%. В то время как два года назад (в конце 2017 года) их мировая доля превышала 33%. Это хорошо видно на взятом из декабрьского ежемесячника ОПЕК тренда на снижение добычи нефти странами картеля.Заметно хуже выполняются обсуждаемые соглашения об ограничениях добычи за пределами ОПЕК. Так, Россия постоянно затягивает выход на целевые показатели сокращения, в том числе и по технологически причинам. Подобного поведения можно ждать от нас и в начале 2020 года. Кроме того, дисциплину в строю подписантов соглашения портят выплескивающиеся в публичное пространство размышления России о возможности выхода из соглашения ОПЕК+. О таких перспективах в конце года вновь сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак: "Я думаю, что это мы будем, в том числе рассматривать и в этом году".Но важнейшим системным и негативным для цены нефти обстоятельством остается растущая добыча в США, которая была самым динамичным параметром последних лет. За 3,5 года этот основной показатель для баланса спроса и предложения вырос в США на 3,5 Мб/д. Согласно вышедшим последним данным от EIA, добыча в США только за 2019 год выросла на 1,2 Мб/д. По сохраняющимся признакам и различным прогнозам можно ждать продолжения роста добычи нефти в США и в 2020 году, хотя, скорей всего, рост уже не будет таким бодрым, как это было в последние годы. Дело в том, что число действующих буровых установок в США за прошедший год существенно снизилось, и это с запозданием начнет сказываться на динамике добычи. Пока же рост добычи происходит как за счет роста эффективности буровых работ, так и за счет ввода уже ранее пробуренных и остававшихся в резерве скважин. Но действие обоих параметров имеют ограничения.Что касается прогноза нефтяных цен в 2020 году, то, с оговоркой о неспособности предсказывать непредсказуемое, представляется, что от разогнавшихся рынков в начале 2020 года еще можно ждать попыток продолжения роста. В том числе от цен Брент в условиях сокращения добычи от ОПЕК+ и ожидаемого снятия первой фазы торгового конфликта США и Китая можно ожидать подрастания в зону даже чуть выше $70 за баррель.Но в более долгосрочном периоде перспектива быстро затуманивается. В основном, это происходит из-за того, что динамика цен на нефть будет зависеть от состояния финансовой системы, которая, как звезда Бетельгейзе, подает признаки приближения к взрыву сверхновой. Да и предвыборный год в США может стать дополнительным стимулом для нарушения равновесия в мире. Нарушения ликвидности на рынке РЕПО осенью 2019 года и возникшая необходимость новых финансовых инъекций (пусть даже стыдливо называемых «НЕ QE») лишний раз свидетельствует о близости к неустойчивости. Понятно, что возможные ураганные изменения финансовой системы способны дать большие аномалии в поведении нефтяных цен.Если все же финансовая система и в 2020 году сумеет сохранить относительную устойчивость, то средние за год цены нефти скорей будут тяготеть к "отторгованному" в прошедшем году диапазону $60-$65 за баррель и будут двигаться, в основном, с оглядкой на складывающийся баланс спроса и предложения. К счастью (в первую очередь стараниями ОПЕК+) в «семье» кривых спроса и предложения в последнее время сохраняется близость и переплетение. И явных угроз разрушения этой «семейной» идиллии пока не видно.