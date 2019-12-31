Самые дорогие подарки на Новый год

Новый год – время дарить подарки. В это время все мы хотим порадовать наших близких подарками, которые придутся им по душе.

Кругосветное путешествие



Тем не менее, как



"Какое путешествие вы бы мечтали получить в подарок от Деда Мороза?" — такой вопрос сервис путешествий Туту.ру задал своим пользователям. В опросе, который проходил во второй половине ноября, приняли участие 3 тыс. респондентов.



В рамках этого опроса 19% заявили о желании совершить такое путешествие.



При этом они оговорили, что желательно, чтобы их не уволили за то время, пока они будут путешествовать. Кругосветное путешествие может позволить себе далеко не каждый. Цены на кругосветные круизы начинаются от 2 млн руб.Тем не менее, как ранее писали "Вести.Экономика" , 19% россиян мечтают совершить такое путешествие."Какое путешествие вы бы мечтали получить в подарок от Деда Мороза?" — такой вопрос сервис путешествий Туту.ру задал своим пользователям. В опросе, который проходил во второй половине ноября, приняли участие 3 тыс. респондентов.В рамках этого опроса 19% заявили о желании совершить такое путешествие.При этом они оговорили, что желательно, чтобы их не уволили за то время, пока они будут путешествовать.

Ювелирное украшение



Ранее



В центре композиции — изумительный бриллиант весом 104 карата. Вместе с 23 другими безупречными и кристально чистыми бриллиантами его вырезали из алмаза Cullinan Heritage, который до огранки весил 507,55 карата. Как известно, лучшие друзья девушек – это бриллианты. И многие женщины любят получать в подарок ювелирные украшения, поэтому сильная половина старается впечатлить своих любимых подарками их ювелирных магазинов.Ранее "Вести.Экономика" писали о самых дорогих колье в мире. Самым дорогим оказалось колье с бриллиантами весом 383,4 карата и жадеитом, которое получило имя Heritage in Bloom. Для его изготовления понадобился 11 551 бриллиант.В центре композиции — изумительный бриллиант весом 104 карата. Вместе с 23 другими безупречными и кристально чистыми бриллиантами его вырезали из алмаза Cullinan Heritage, который до огранки весил 507,55 карата.

Картина



Так, самой дорогой картиной, проданной в 2019 г., стала картина Клода Моне "Стога сена". Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.



Вся серия "Стога сена" (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890-1891 гг. в Живерни.



Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.



Ранее Любители искусства ценят подарки, которые связаны с их увлечением. Многие богачи коллекционируют картины и другие предметы искусства, и такое хобби нельзя назвать бюджетным.Так, самой дорогой картиной, проданной в 2019 г., стала картина Клода Моне "Стога сена". Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.Вся серия "Стога сена" (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890-1891 гг. в Живерни.Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.Ранее "Вести.Экономика" рассказали о самых дорогих произведениях искусства, проданных в 2019 г.

Отдых в дорогом отеле Все мы иногда хотим уехать подальше от ежедневной суеты и рутины. Но если речь идет о дорогих элитных отелях, где есть не только номера, но также спа-салоны, спортивные залы, плавательные бассейны, то стоимость такого отдыха может быть очень высокой.



Ранее



Это самое большое (но не самое высокое) сооружение в мире по массе, также это самое высокое сооружение в Саудовской Аравии и третье в мире после "Бурдж-Халифы" и "Шанхайской башни", оно превосходит вместе с "Бурдж-Халифой" в мусульманском мире башни "Петронас" (Куала-Лумпур, Малайзия), которые удерживали титул самого высокого сооружения в мире между 1998 и 2003 гг.



Кроме того, Все мы иногда хотим уехать подальше от ежедневной суеты и рутины. Но если речь идет о дорогих элитных отелях, где есть не только номера, но также спа-салоны, спортивные залы, плавательные бассейны, то стоимость такого отдыха может быть очень высокой.Ранее "Вести.Экономика" рассказали о самых дорогих отелях в мире. Лидером стал отель в Саудовской Аравии - "Абрадж аль-Бейт".Это самое большое (но не самое высокое) сооружение в мире по массе, также это самое высокое сооружение в Саудовской Аравии и третье в мире после "Бурдж-Халифы" и "Шанхайской башни", оно превосходит вместе с "Бурдж-Халифой" в мусульманском мире башни "Петронас" (Куала-Лумпур, Малайзия), которые удерживали титул самого высокого сооружения в мире между 1998 и 2003 гг.Кроме того, "Вести.Экономика" также писали о лучших отелях 2019 г., где вы можете отдохнуть.

Вещь класса люкс



Ранее



Самым дорогим брендом в 2019 г. стал Louis Vuitton. Богатые люди ценят не только сами вещи, но также и бренды, ведь именно бренд является показателем состоятельности владельца вещи.Ранее "Вести.Экономика" рассказали о самых дорогих люксовых брендах в мире. К таким брендам относятся Prada, Burberry, Cartier и другие.Самым дорогим брендом в 2019 г. стал Louis Vuitton.

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика".Однако не всегда наши финансовые возможности совпадают с нашими желаниями и с желаниями наших близких. Но есть богатые люди, которые могут позволить практически любой подарок.Ниже мы расскажем о самых дорогих подарках, которые можно получить на Новый год.