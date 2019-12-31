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      Самые дорогие подарки на Новый год

      00:02Распечатать
      Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика". Новый год – время дарить подарки. В это время все мы хотим порадовать наших близких подарками, которые придутся им по душе.

      Однако не всегда наши финансовые возможности совпадают с нашими желаниями и с желаниями наших близких. Но есть богатые люди, которые могут позволить практически любой подарок.

      Ниже мы расскажем о самых дорогих подарках, которые можно получить на Новый год.

      Кругосветное путешествие

      Кругосветное путешествие может позволить себе далеко не каждый. Цены на кругосветные круизы начинаются от 2 млн руб.

      Тем не менее, как ранее писали "Вести.Экономика", 19% россиян мечтают совершить такое путешествие.

      "Какое путешествие вы бы мечтали получить в подарок от Деда Мороза?" — такой вопрос сервис путешествий Туту.ру задал своим пользователям. В опросе, который проходил во второй половине ноября, приняли участие 3 тыс. респондентов.

      В рамках этого опроса 19% заявили о желании совершить такое путешествие.

      При этом они оговорили, что желательно, чтобы их не уволили за то время, пока они будут путешествовать.

      Ювелирное украшение

      Как известно, лучшие друзья девушек – это бриллианты. И многие женщины любят получать в подарок ювелирные украшения, поэтому сильная половина старается впечатлить своих любимых подарками их ювелирных магазинов.

      Ранее "Вести.Экономика" писали о самых дорогих колье в мире. Самым дорогим оказалось колье с бриллиантами весом 383,4 карата и жадеитом, которое получило имя Heritage in Bloom. Для его изготовления понадобился 11 551 бриллиант.

      В центре композиции — изумительный бриллиант весом 104 карата. Вместе с 23 другими безупречными и кристально чистыми бриллиантами его вырезали из алмаза Cullinan Heritage, который до огранки весил 507,55 карата.

      Картина

      Любители искусства ценят подарки, которые связаны с их увлечением. Многие богачи коллекционируют картины и другие предметы искусства, и такое хобби нельзя назвать бюджетным.

      Так, самой дорогой картиной, проданной в 2019 г., стала картина Клода Моне "Стога сена". Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.

      Вся серия "Стога сена" (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890-1891 гг. в Живерни.

      Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.

      Ранее "Вести.Экономика" рассказали о самых дорогих произведениях искусства, проданных в 2019 г.

      Отдых в дорогом отеле

      Все мы иногда хотим уехать подальше от ежедневной суеты и рутины. Но если речь идет о дорогих элитных отелях, где есть не только номера, но также спа-салоны, спортивные залы, плавательные бассейны, то стоимость такого отдыха может быть очень высокой.

      Ранее "Вести.Экономика" рассказали о самых дорогих отелях в мире. Лидером стал отель в Саудовской Аравии - "Абрадж аль-Бейт".

      Это самое большое (но не самое высокое) сооружение в мире по массе, также это самое высокое сооружение в Саудовской Аравии и третье в мире после "Бурдж-Халифы" и "Шанхайской башни", оно превосходит вместе с "Бурдж-Халифой" в мусульманском мире башни "Петронас" (Куала-Лумпур, Малайзия), которые удерживали титул самого высокого сооружения в мире между 1998 и 2003 гг.

      Кроме того, "Вести.Экономика" также писали о лучших отелях 2019 г., где вы можете отдохнуть.

      Вещь класса люкс

      Богатые люди ценят не только сами вещи, но также и бренды, ведь именно бренд является показателем состоятельности владельца вещи.

      Ранее "Вести.Экономика" рассказали о самых дорогих люксовых брендах в мире. К таким брендам относятся Prada, Burberry, Cartier и другие.

      Самым дорогим брендом в 2019 г. стал Louis Vuitton.


      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, бренды, Новый год, подарки, путешествия, предмет роскоши, вещи

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