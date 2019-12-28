Таможенное дело в годы Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны на таможню возлагались особые задачи. Огромное значение для страны имели грузы, которые поступали по ленд-лизу. Однако часто под видом официальной помощи в СССР пытались провести контрабанду.

Особый груз

Борьба с преступностью

Подводя итоги

Источник: Российский государственный архив экономики

Ольга Алексеева, руководитель управления "Мультисервисная платежная система"

Москва, 11 января - "Вести.Экономика".В первые месяцы войны ряды таможенников значительно поредели: 90% сотрудников ушли на службу в Красную Армию. В сентябре 1941 г. в стране осталось всего 37 таможен, личный состав насчитывал около 320 человек. Многие посты, расположенные на западных границах, в ходе войны оказались захваченными гитлеровцами, а большинство зданий таможен были разрушены. Сильнее всех пострадали западные таможни - Феодосийская, Туапсинская, Одесская, Таллиннская и Рижская. В течение войны было принято решение выдавать таможенникам оружие для обороны.Из-за острой нехватки кадров и возросшей нагрузки ряды сотрудников таможенной службы пополнялись женщинами. Они наряду с мужчинами проверяли и принимали многочисленные грузы, которые бесперебойно шли через границу.В годы войны на таможню возлагались особые задачи. Огромное стратегическое значение для страны имели грузы-помощи по ленд-лизу - техника, машины, оружие, боеприпасы, продовольствие и прочее. Цель принятия закона о ленд-лизе Ф. Рузвельтом была сформулирована следующим образом: "Единственная цель в политике правительства – это обеспечить, чтобы война осталась вдали от нашей страны и нашего народа". Помощь по ленд-лизу в период с 1939 по 1945 гг. получали 42 страны. Расходы США по поставкам составили свыше $46 млрд - 13% всех военных расходов страны за период Второй мировой войны.На СССР закон о ленд-лизе был распространен осенью 1941 г., и уже в октябре начались первые поставки помощи в нашу страну. Грузы шли на судах советского торгового флота, а также морским транспортом США, Канады, Англии и других стран. Конвоировали груз военные корабли. Значительный поток шел через Иран и дальневосточные границы. Для приема такого груза на таможенных постах был установлен специальный порядок досмотра и пропуска. В первый год войны грузы поступали в небольших количествах в силу не до конца налаженных договоренностей с США. К 1945 г. грузы шли бесперебойно массовым потоком, что создавало сильную нагрузку для таможенных служб: разгрузки на границе могли продолжаться круглосуточно. Всего в годы войны СССР получил по ленд-лизу: 18 300 самолетов, 11 900 танков, 13 тыс. зенитных и противотанковых орудий, 427 тыс. автомашин, большое количество боеприпасов, взрывчатки и пороха.Кроме поставки груза по ленд-лизу, на контроле у таможенников был пропуск грузов по линии Международного Красного Креста, а также проверка всевозможного транспорта: наземного, морского, авиационного. Также довольно активно совершался экспорт из страны. Через Тихий океан вывозились марганец, золото, сырье для военной промышленности союзников, древесина и прочее - все это так же было под контролем таможенников.В работе таможен отдельно стоит отметить борьбу с контрабандой. Работа против нее в годы войны была особым направлением деятельности таможенных органов, к которому сотрудники границы относились с пристальным вниманием. Контрабанда активизировалась, и в течение войны случаи незаконного перемещения грузов через границу стабильно увеличивались. Причиной этому являлась острая нехватка промышленных и продовольственных товаров, что и провоцировало ввоз в страну дефицита из-за границы. Товары провозили под видом ленд-лизовского груза, для прикрытия опечатывали гербовыми сургучными печатями, предъявляли документы о секретности груза или элементарно прятали груз в двойном дне чемоданов – подбирались самые ухищренные способы провоза, которые требовали от работников таможен исключительной бдительности.Кроме того, борьба с контрабандой играла важную роль в исходе войны. Фашисты пытались передавать оружие в страны-союзники транзитом через Советский Союз. Такие попытки неоднократно пресекались. Так, например, на различных таможнях страны были задержаны в большом количестве винтовочно-пулеметные стволы, пистолеты, противогазы, кино-, фото- и проекционная аппаратура, предназначенная для использования во время боя.В первые годы войны среди товаров общего бытового потребления предметами контрабандного ввоза были табак, спички, шоколад и кондитерские изделия, консервы, краски для тканей. С 1944 г. состав контрабандных товаров включил в себя больше дефицитных, и в страну начали ввозиться шелк, драгоценности, аппаратура – фотоаппараты и радиоприемники, элементы гардероба - дамские манто, обувь из кожи, лайковые перчатки и прочее. В 1945 г. самыми распространенными предметами контрабанды были мука, жевательная резинка из США, мыло, сигареты.Конфискованный товар реализовывался государством, и таким образом доходы государства от реализации контрабандных вещей в 1944–1945 гг. составили: 1944 г. – 55 565 руб., 1945 г. – 35 648 руб. Всего перечислено в госбюджет: 1944 г. – 417 501 руб., 1945 г. – 550 117 руб.В годы войны таможенниками была проведена колоссальная работа, требующая огромной ответственности. Многие сотрудники таможенной службы за стойкость, мужество, прием стратегически важных грузов, их охрану и содействие быстрой поставке на фронт были награждены орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За Оборону Советского Заполярья", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие".На всех таможнях страны во время Великой Отечественной войны провели досмотр и таможенное оформление 17,5 млн тонн грузов. Общий объем экспортно-импортных внешнеторговых операций за военные годы составил 1,8 млрд руб.