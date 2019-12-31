Россия начала поставки газа в Болгарию по "Турецкому потоку"

Болгария начала получать газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" с 1 января. Раньше газ поступал в Болгарию через Румынию из европейской сети .

"Турецкий поток".

Газопровод "Турецкий поток"

Москва, 1 января - "Вести.Экономика".О начале поставок газанациональный болгарский газовый поставщик Bulgargaz EAD ("Булгаргаз").30 декабря 2019 г. было подписано дополнительное соглашение между Bulgargaz EAD и ООО "Газпром экспорт" о поставках газа.Соглашение меняет пункт доставки - пункт приема-передачи - с "Исакча" и "Негру-Водэ" (граница с Румынией) на "Странджа 2" (граница с Турцией) с 1 января 2020 г."Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.Болгария оценила финансовую выгоду от изменения пункта доставки в размере 81 млн левов (около $46,5 млн).Эта экономия обусловлена ​​исключением затрат на транзит газа через территорию Румынии в размере около 76 млн левов.Часть экономии отразится в предлагаемом снижении цены на природный газ в I квартале 2020 г. для потребителей Болгарии. Страна сэкономит около $2,6 млн за счет более низких тарифов, чем ранее, получая газ из Румынии.Bulgargaz EAD продолжает переговоры с ООО "Газпром экспорт" о снижении цены поставок природного газа для страны - болгарская сторона настаивает на том, чтобы цена доставки для болгарского потребителя отражала текущие пограничные цены для Германии, Франции, Италии.Газопровод "Турецкий поток" торжественно откроют 8 января 2020 г., тестовая прокачка началась с 1 января 2020 г.Болгария планирует получать прибыль от "Турецкого потока" в размере около 360 млн левов в год (около 180 млн евро).30 ноября Турция сделала завершающий сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток". Болгария заполнила газом 11-километровый участок газопровода и учетный пункт на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке.Тем временем завершается строительство "Балканского потока" - ветки "Турецкого потока" через Болгарию к другим странам Европы.Укладка труб до границы с Сербией на участке газопровода "Балканский поток" протяженностью 308 км завершится к 31 мая. После этого поставки по газопроводу составят 8,75 млн куб. м газа в сутки. До этого дня газ через территорию Болгарии планируется прокачивать по действующей газотранспортной сети.Полностью новый газопровод "Балканский поток" через территорию Болгарии протяженностью 484 км должен быть завершен до конца 2020 г.Болгария планирует получать прибыль от "Турецкого потока" в размере около 360 млн левов (около 180 млн евро) в год.Как сообщали "Вести.Экономика", в конце января 2019 г. газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение (ОИР) по расширению национальной газотранспортной системы от границы Болгарии с Турцией до границы с Сербией.Инвестиции в проект составят 2,77 млрд болгарских левов, исключая НДС (1,4 млрд евро). Проект предназначен для приема газа, который поступит из России по газопроводу "Турецкий поток".