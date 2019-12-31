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      "Газпром", Белоруссия, Армения и Молдавия продлили газовые контракты

      18:04Распечатать
      Москва, 1 января - "Вести.Экономика". Контракты на поставку газа в Белоруссию и транзит через территорию республики продлены до 2021 г., сообщил "Газпром".

      31 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем. Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 г.

      Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 г.

      ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 г. срока действия контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам контрактные объемы поставок и транзита в 2020 г. сохранены на уровне 2019 г.

      31 декабря ПАО "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документы о продлении действующих контрактов на поставку и транзит газа.

      АО "Молдовагаз" — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.

      31 декабря ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в Республику Армения: с 1 января 2020 г. цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 г.

      ЗАО "Газпром Армения" — 100%-е дочернее общество ПАО "Газпром" — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

      Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 г.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Газпром, поставки газа в Белоруссию

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