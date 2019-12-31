Росстат объявил итоговую инфляцию за 2019 год

сообщил Росстат. Годовая инфляция в России по итогам декабря 2019 г. замедлилась до 3%,

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Инфляция в России: 2017-2022 гг.

Москва, 1 января - "Вести.Экономика"."По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2019 г. составит 100,4%, с начала года – 103,0% (в декабре 2018 г. – 100,8%, с начала года – 104,3%)", - сообщил Росстат.Банк России 13 декабря снизил ключевую ставку с 6,5% до 6,25% годовых и одновременно улучшил прогноз по инфляции на 2019 г. с 3,2-3,7% до 2,9-3,2%, оставив неизменным прогноз на 2020 г. - 3,5-4%, сообщали "Вести. Экономика".За 2018 г. инфляция составила 4,3% после минимальных за новейшую историю России 2,5% в 2017 г.В 2016 г. инфляция составила 5,4%, в 2015 г. - 12,9%, в 2014 г. - 11,4%, в 2013 г. - 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 6,1%.