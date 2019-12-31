Ответ Трампу лидера Ирана: "Мы готовы нанести удар"

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на посольство США в Ираке и предупредил о мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ заявил о готовности нанести ответный удар.

Фото: ЕРА

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

If the Islamic Republic decides to challenge & fight, it will do so unequivocally. We’re not after wars, but we strongly defend the Iranian nation’s interests, dignity, & glory.



If anyone threatens that, we will unhesitatingly confront & strike them. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 1, 2020

Фото: ЕРА

Фото: Reuters.

Москва, 1 января - "Вести.Экономика"."Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" - написал Трамп 1 января.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о решимости нанести ответный удар."Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", - заявил лидер Ирана.31 декабря несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде, протестуя против авиаударов США по шиитскому ополчению. Протестанты сломали ворота дипмиссии и ворвались внутрь, сообщило ВВС.Сгорел пост охраны посольства США, к посольству были отправлены военнослужащие морской пехоты США.Демонстранты выкрикивали фразы: "Смерть Америке", "Нет Америке", бросали камни и сжигали флаги США.Иракская полиция для разгона протестующих использовала гранаты со слезоточивым газом. К вечеру демонстрантов разогнали, около 50 человек обратились в больницы из-за воздействия слезоточивого газа.После нападения на посольство власти США намерены немедленно направить в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.По сообщению из Пентагона, "оборонительные удары" были нанесены по трем позициям в Ираке и двум в Сирии. Целями ударов были склады оружия, а также контрольные пункты, которые группировка ополченцев использовала для нападения на коалиционные силы.Власти США назвали это ответной мерой на ракетную атаку по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб американский контрактник и четверо американских военнослужащих получили ранения.Авиаудары США нарушили суверенитет страны и могут побудить Багдад пересмотреть отношения с Вашингтоном, заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.