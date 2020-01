Ответ Трампу лидера Ирана: "Мы готовы нанести удар"

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на посольство США в Ираке и предупредил о мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ заявил о готовности нанести ответный удар.

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

If the Islamic Republic decides to challenge & fight, it will do so unequivocally. We’re not after wars, but we strongly defend the Iranian nation’s interests, dignity, & glory.



If anyone threatens that, we will unhesitatingly confront & strike them.