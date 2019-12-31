ЦБ Китая снижает ставки в ожидании кризиса ликвидности

ЦБ Кития принимает активные меры по смягчению монетарной политики, пытаясь сгладить кризис ликвидности в январе.

Zerohedge

Москва, 2 января - "Вести.Экономика"Народный банк Китая снижает с 6 января коэффициента резервных требований на 50 базисных пунктов для всех банков.«Данная мера направлена на сокращение количества наличных денег, которые банки должны хранить в качестве резервов, и высвобождение около 800 миллиардов юаней (114,91 миллиардов долларов)», - говорится в распространенном сообщении Китайского народного банка.Резервные требования для теперь составляет 13% для крупных банков и 11% для небольших банков, а среднее значение находятся на минимуме с 2007 года.Отметим также, что решение было принято всего через три дня после того, как ЦБ Китая фактически снизил ставки на 20 базисных пунктов. Он объявил о переходе с традиционной 1-годовой ставки на новую базовую ставку, фактически снизив ставку с 4,35% до 4,15%.В целом снижение резервных требований было ожидаемо. Народный банк Китая увеличивает финансирование системы в январе, чтобы облегчить кризис ликвидности, вызванный ростом продаж государственных долговых обязательств и увеличением спроса на наличные в праздничные дни.