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      ЦБ Китая снижает ставки в ожидании кризиса ликвидности

      08:17Распечатать

      Москва, 2 января - "Вести.Экономика" ЦБ Кития принимает активные меры по смягчению монетарной политики, пытаясь сгладить кризис ликвидности в январе.

      Народный банк Китая снижает с 6 января коэффициента резервных требований на 50 базисных пунктов для всех банков.

      «Данная мера направлена на сокращение количества наличных денег, которые банки должны хранить в качестве резервов, и высвобождение около 800 миллиардов юаней (114,91 миллиардов долларов)», - говорится в распространенном сообщении Китайского народного банка.

      Zerohedge

      Резервные требования для теперь составляет 13% для крупных банков и 11% для небольших банков, а среднее значение находятся на минимуме с 2007 года.

      Отметим также, что решение было принято всего через три дня после того, как ЦБ Китая фактически снизил ставки на 20 базисных пунктов. Он объявил о переходе с традиционной 1-годовой ставки на новую базовую ставку, фактически снизив ставку с 4,35% до 4,15%.

      В целом снижение резервных требований было ожидаемо. Народный банк Китая увеличивает финансирование системы в январе, чтобы облегчить кризис ликвидности, вызванный ростом продаж государственных долговых обязательств и увеличением спроса на наличные в праздничные дни.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: Китай, ставка, резервные требования, ЦБ Китая

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