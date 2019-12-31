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      Airbus вышел в лидеры

      09:24Распечатать

      Reuters

      Москва, 2 января - "Вести.Экономика" Airbus стала лидером в авиастроительной отрасли, впервые за долгое время обогнав Boeing по числу проданных самолетов.

      Airbus вышел в лидеры. Французская авиастроительная компания впервые с 2011 года обогнала американскую Boeing по числу поставленных самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Поставки в 2019 году выросли почти на 8% и составили 863 самолета.

      Изменение в показателей двух корпораций во многом связано с кризисом Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф и последующим выявлением критических неисправностей.

      В Airbus отказались комментировать цифры, которые должны быть проверены до их официальной публикации. Boeing поставил 345 самолетов, в основном дальнемагистральных, в период с января по ноябрь.

      Boeing приостановил производство среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX. Российские авиакомпании, уже сделавшие на него заказ, не откажутся от машины, так как заменить ее сегодня нечем: поставки расписаны на пять лет вперед, пишет ТАСС.

      Эксперты говорят, что задержка поставок еще не произведенных судов заказчикам увеличится на время простоя конвейера и еще на один месяц, который потребуется на возобновление производства.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Airbus, Boeing, самолеты, авиаотрасль

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