Греция обязалась покупать 20% газа трубопровода EastMed

Греческая газовая компания DEPA подписала письмо о намерении покупать газ у британской Energean Oil & Gas, которая работает в Израиле.

Москва, 2 января - "Вести.Экономика".DEPA и Energean Oil & Gas подписали документ в Афинах в присутствии руководства Министерства окружающей среды и энергетики Греции."Это очень важное событие, поскольку оно прокладывает путь к подписанию первого торгового соглашения, которое определит объемы природного газа для реализации трубопровода EastMed. DEPA сможет закупать природный газ Energean Oil & Gas, работающей в Израиле. Это около 20% первоначальной мощности сети, и это создает условия для дальнейшей разработки израильских запасов природного газа, которые находятся или будут обнаружены в ИЭЗ Израиля", - сообщило Министерство энергетики Греции.Это соглашение дает перспективы коммерческой и экономической жизнеспособности газопровода, считают в Минэнерго. Министр энергетики Греции Костис Хадзидакис заявил, что письмо о намерениях между DEPA и Energean на покупку и транспортировку 2 млрд куб. м газа трубопровода EastMed является "важной вехой для жизнеспособности этого трубопровода, проекта, который многие аналитики считали несбыточной мечтой". "Мне жаль их разочаровывать. Этот трубопровод может быть мечтой для одних и кошмаром для других, но сегодня закладываются основы для его реализации", - сказал министр.2 января в Афинах Греция, Израиль и Кипр должны подписать межгосударственное соглашение по газопроводу EastMed. Церемония подписания пройдет в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена его подписанием Италией, дата пока не определена.Министерство энергетики Греции сообщило, что министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли прислал письмо, в котором поздравил с успехом инициативы и заявил, что Италия продолжает поддерживать проект в рамках европейских проектов общего интереса.Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тыс. км, инвестиции в строительство оцениваются в 6 млрд евро. Проектная мощность составляет 10 млрд куб. м газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 млрд куб. м в год.