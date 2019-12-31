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      Миллиардер Агаларов рассказал о проблемах роста ВВП России

      18:06Распечатать

      Москва, 2 января - "Вести.Экономика". Низкие зарплаты и пенсии в России препятствуют росту ВВП страны, заявил глава Crocus Group Араз Агаларов, сообщает Forbes.

      "Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200 (около 13 тыс. руб.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая", — сказал Агаларов.

      По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.

      При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование: собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое.

      "Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным", - пояснил Агаларов.

      Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить.

      "И чем раньше на это обратят внимание, тем лучше будут результаты", - подчеркнул бизнесмен.

      Рубрики: Финансы

      Метки: ВВП, зарплата, Crocus Group, Араз Агаларов

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