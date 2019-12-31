Миллиардер Агаларов рассказал о проблемах роста ВВП России

Низкие зарплаты и пенсии в России препятствуют росту ВВП страны, заявил глава Crocus Group Араз Агаларов, сообщает Forbes.

Москва, 2 января - "Вести.Экономика"."Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200 (около 13 тыс. руб.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая", — сказал Агаларов.По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование: собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое."Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным", - пояснил Агаларов.Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить."И чем раньше на это обратят внимание, тем лучше будут результаты", - подчеркнул бизнесмен.