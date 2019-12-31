Нефть взлетела на 4% после убийства американскими военными иранского генерала в Багдаде

В ночь на 3 января в результате авиаудара со стороны США были убиты командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения.

Реакция рынков

Москва, 3 января - "Вести.Экономика"США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Убиты иранский генерал, командующий спецслужбы "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.Авиаудар был нанесен по автомобилям делегации сразу же после того, как иранский военный вышел из самолета. Погибли он и встречавшие. Иракские военные сообщили - три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада. Сообщается о гибели по меньшей мере десяти человек.МИД Ирана назвал убийство Соединенными штатами генерала Сулеймани актом международного терроризма, а также “чрезвычайно глупой и опасной эскалацией”. По словам главы ведомства, Мохаммада Джавада Зарифа, ответственность за все последствия этого действия лежит на США.В Вашингтоне и не думают это отрицать. Пентагон подтвердил, что ракетный удар нанесли по распоряжению президента США Дональда Трампа."По распоряжению президента силы США предприняли решительное действие оборонительного характера, чтобы защитить личный состав США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, внесенных США в список иностранных террористических организаций", - говорится в пресс-службы американского военного ведомства.“Генерал Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона. Сулеймани также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе. Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана. США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших граждан и наши интересы где бы то ни было в мире”, - заявили в Пентагоне.Сам же Дональд Трамп обошелся без уже традиционных комментариев в Twitter, ограничившись лишь фотографией американского флага.Зато в выражениях не стеснялся госсекретарь США, Майк Помпео, заявивший, что жители Ирака радуются убийству Сулеймани."Иракцы — иракцы! - танцуют на улицах в поддержку свободы​​​. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", - написал глава американского Госдепа в Twitter, где выложил видео, на котором видны люди, бегущие по улицам и несущие флаги Ирака.Между тем, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от американской администрации немедленно проинформировать законодателей о дальнейших шагах, которые власти планируют предпринять после убийства иранского генерала."Конгресс в полном составе должен быть немедленно проинформирован по поводу этой серьезной ситуации и последующих шагов, которые рассматриваются администрацией, в том числе значительного повышения числа направляемых в регион дополнительных сил", - говорится в распространненом пресс-службой Пелоси заявлении. Отмечается, что сенатор выразила недовольство тем, что исполнительная ветвь власти заранее не проинформировала Конгресс о готовящемся ударе, в соответствии с американским законодательством."Проведенные сегодня авиаудары могут спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия", - отметила Пелоси, - "Америка и весь мир не могут позволить себе, чтобы ситуация обострилась до такой степени, что будет пройдена точка невозврата".Убийство иранского генерала Касема Сулеймани оказалось форс-мажором для нефтяного рынка. Котировки черного золота в моменте взлетели более чем на 4%, достигнув максимума с сентября прошлого года.Позже цены чуть откатились и после небольшой коррекции фьючерсы на марку Брент торгуются в районе $68,40 за баррель. Такую же положительную динамику, пусть и в чуть более скромном масштабе, демонстрирует стоимость сорта WTI. И это неудивительно, ведь основное беспокойство участников рынка вызывает возможный ответ Тегерана на агрессию Вашингтона.Исламская республика уже не раз заявляла о своей готовности перекрыть Ормузский пролив, в этом случае под перекрестный огонь попадет не менее одной пятой мирового производства нефти, при этом существенный урон получат как поставщики, так и покупатели черного золота.Рост напряженности в Персидском заливе может стать не только политической, но и экономической темой дня, считают эксперты и участники рынка. В первую очередь в глаза бросается значимость региона для мирового промышленного производства и его уровень интеграции в различные цепочки поставок.Положительной динамикой на разгорающийся конфликт ответило и золото. За сутки защитный актив вырос в цене более чем на процент, в очередной раз подтвердив свою репутацию тихой гавани инвесторских денег. А вот азиатские индексы показали разнонаправленную динамику.Сильнее всего беспокойство проявили японские инвесторы, и это неудивительно, ведь экономическая мощь страны восходящего солнца во многом питается поставками нефти от стран экспортеров Персидского залива. Так, индекс Nikkei 225 снизился более чем на процент.