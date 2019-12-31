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      Каракас будет продавать нефть и золото за национальную криптовалюту

      07:25Распечатать
      Москва, 3 января - "Вести.Экономика" Президент Венесуэлы заявил о том, что у страны уже подписан ряд соответствующих контрактов.

      “Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро”, - заявил Николас Мадуро, слова которого цитирует газета El Nacional.

      Лидер боливарианской республики отметил, что правительство успешно внедряет криптовалюту в повседневную жизнь венесуэльцев. Так в декабре пенсионеры и госслужащие получили приуроченные к новогодним праздникам пособия в петро (El Petro).

      “Пробное использование проходит успешно”, - заявил Мадуро.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в 2018 году власти Венесуэлы запустили национальную криптовалюту El Petro, обеспеченную нефтью, однако затея провалилась. Валюта должна была быть обеспечена нефтью из месторождения Ayacucho 1, но разработка на нем так и не началась. Национальная ассамблея страны констатировала, что криптовалюта нарушает три положения Конституции Венесуэлы. Однако, судя по нынешним заявлениям Николаса Мадуро, пока отказываться от идеи раскрутки национальных токенов Каракас не собирается.

      Рубрики: Финансы, Латинская Америка, Технологии и IT

      Метки: нефть, золото, Венесуэла, Николас Мадуро, криптовалюта, El Petro

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