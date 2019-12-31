Власти Таиланда отправят 100 тыс. граждан страны работать за границей

Как сообщило министерство труда королевства, тайцев направят легально работать в Макао, Тайвань, Южную Корею, Японию и Израиль.

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Москва, 3 января - "Вести.Экономика"Минтруда Таиланда планирует в этом году отправить за границу 100 тыс. тайцев, с тем, чтобы граждане королевства могли легально работать в других странах.По словам главы ведомства Чхатумонгола Сонакула, первая группа из 70 человек отправится работать в казино и гостиницы Макао (Китай). Кроме того, ведомство планирует направить 34,1 тыс. человек в Тайвань, 12,2 тыс. - в Южную Корею, 7,3 тыс. - в Японию, 5 тыс. - в Израиль."Работа с этими странами важна не только потому, что они пользуются популярностью среди тайских рабочих из-за предлагаемых условий оплаты и жизни, но и потому, что там развиты рынки труда и системы обучения", - цитирует министра газета "Бангкок пост", - "Это поможет тайским работникам повысить свою эффективность. Их опыт пойдет на пользу нашим сотрудникам, превратив их из неквалифицированных кадров в профессионалов".Как пояснил генеральный директор департамента занятости Сучат Порнчайвисескул, в министерство обратилась компания Sands China Limited, базирующаяся в Макао, заинтересованная в найме 70 человек. Каждому работнику обещают зарплату примерно в 40 тыс. батов ($1326) в месяц."Те, кто заинтересован, могут узнать о порядке подачи заявок в отделе приема на работу департамента. Заявки принимаются до конца января", - сообщил чиновник, пояснивший, что прием заявок будет осуществляться через новый сайт департамента.