Сборы на кампанию Трампа поставили квартальный рекорд

Исключительно для Трампа спонсоры пожертвовали в IV квартале почти $50 млн.

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Москва, 3 января - "Вести.Экономика"2020-ый год кампания по переизбранию Трампа начинает с внушительной суммой: как сообщил Reuters высокопоставленный чиновник из выборного штаба, объем наличных на начало года составил $102,7 млн. У предшественника Трампа, Барака Обамы на старте аналогичной кампании в 2011 году было лишь $81,8 млн.При этом за IV квартал был поставлен рекорд по сборам, отмечает собеседник агентства. “Собранные $46 млн – это лучший сбор средств для кампании Трампа”, - сообщил он, отметив, что это средства, собранные исключительно для Трампа, без учета средств, которые собирает республиканский национальный комитет. А совместный сбор в III квартале 2019 г. составил $125 млн. Всего же за 2019 год на кампанию по переизбранию Трампа собрали $143 млн.По словам руководителя выборной кампании Брэда Праскейла, высокие сборы - свидетельство “широкой поддержки на низовом уровне” во время “поддельного безумия импичмента”.