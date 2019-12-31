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      Стала известна цена поставок газа в Белоруссию в январе-феврале

      09:12Распечатать
      Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Как сообщили в Минэнерго Белоруссии, она останется на прошлогоднем уровне.

      В первые два месяца 2020 г. цена поставок российского газа в Белоруссию останется на прошлогоднем уровне - $127 за 1 тыс. куб. м, сообщает Минэнерго Белоруссии.

      "В январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 г. ($127 за 1 тыс. куб. м). Переговорный процесс о поставках природного газа в Республику Беларусь между сторонами продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

      Там также пояснили, что таких договоренностей удалось достигнуть 31 декабря на встрече посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, министра энергетики республики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи был подписан протокол между правительством Белоруссии и ПАО "Газпром". В документе оговаривается стоимость голубого топлива для Минска в январе-феврале 2020 г.

      Кроме того, 31 декабря "Газпром" сообщил о подписании дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО "Газпром" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающего их до 2021 г. Как пояснили в российском газовом холдинге, подписанные документы предполагают, что контрактные объемы поставок и транзита в 2020 г. сохранены на уровне 2019 г.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, Газпром, Белоруссия, контракт, поставки газа, сохранение условий, пролонгация договоренностей

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