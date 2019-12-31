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      В Белоруссии сообщили о прекращении поставок нефти из России

      10:07Распечатать
      Москва, 3 января - "Вести.Экономика". По информации белорусских НПЗ, у них нет контрактов с российскими НК, и работа ведется на остатках сырья.

      Фото: "Белнефтехим"

      В частности, на отсутствие контрактов с российскими компаниями указали ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.). Предприятия сообщили о прекращении поставок сырья из РФ с 1 января 2020 г. Оба нефтеперерабатывающих завода продолжают работу на остатках сырья, накопленных в конце декабря.

      "Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", - цитирует агентство "Интерфакс-Запад" источник на одном из НПЗ. На втором предприятии сообщили об аналогичной ситуации: "Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря не изменилась, контрактов на поставку нефти нет".

      Как сообщили агентству "БелТА" в концерне "Белнефтехим", предприятия работают на минимальных мощностях, чтобы не допустить остановки и заморозки производственных мощностей.

      В "Транснефти" ситуацию пояснили отсутствием заявок от российских нефтедобывающих компаний на поставки сырья в Белоруссию с 1 января. При этом, как сообщил ТАСС представитель компании Игорь Демин, транзит нефти через территорию страны идет в полном объеме.

      31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских НПЗ и одновременно - начать импорт сырья от альтернативных России поставщиков. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: нефть, Россия, Белоруссия, Транснефть, Нафтан, НПЗ, Мозырский НПЗ, поставки нефти, "Белнефтехим"

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