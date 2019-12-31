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      Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани

      10:51Распечатать
      Москва, 3 января - "Вести.Экономика" Президент Исламской республики заявил, что "великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки".

      Фото: kremlin.ru

      Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал убийство командующего спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. По его словам, случившееся не сломит волю Ирана к борьбе с агрессией США.

      Иранский президент подчеркнул, что смерть Сулеймани "удвоит решимость великого народа Ирана и других свободных народов региона выстоять против жадности США и защитить ценности ислама".

      "Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации Рухани, который также добавил, что совершенное убийство лишь демонстрирует беспомощность политики США в регионе.

      Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также заявил, что убийство Касема Сулеймани не останется не отомщенным. Он также объявил общенациональный трехдневный траур.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Согласно заявлению Пентагона, операция была проведена американскими военными по указанию Дональда Трампа. В ходе авиаудара погибли как минимум 10 человек.

      Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от американской администрации немедленно проинформировать законодателей о дальнейших шагах, которые власти планируют предпринять после убийства иранского генерала. Сенатор отметила, что проведенные американскими военными авиаудары могут спровоцировать “дальнейшую опасную эскалацию насилия”.

      Ситуацией обеспокоены и другие страны Ближнего Востока. В частности, экстренное совещание созвал министр обороны Израиля Нафтали Беннет. В нем примут участие начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави и ряд представителей силовых ведомств. Кроме того, по данным израильских СМИ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху “ввиду недавних событий” намерен сократить сроки визита в Грецию и вскоре вернуться в страну.

      МИД Сирии уже сообщил о том, что Дамаск решительно осуждает убийство Сулеймани. “Сирия решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани, главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Иранской революции, и Абу Махди Мухандиса, заместителя главы "Аль-Хашед Аш-Шааби" Ирака”, - цитирует заявление дипведомства национальное агентство САНА.

      МИД КНР также уже выступил с заявлением: как сообщил официальный представитель ведомства Гэн Шуан, Пекин выступает против использования военной силы в международных отношениях.

      В МИД России заявили, что Москва расценивает убийство Сулеймани, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.

      “Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана”, - цитирует РИА Новости комментарий российского дипведомства.

      "Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - подчеркнули в МИД РФ.

      “”Разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать”, - написал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Россия, Иран, КНР, Сирия, Ирак, Израиль, убийство, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Хасан Рухани, Беньямин Нетаньяху, авиаудар, Касем Сулеймани, Константин Косачев, Гэн Шуан, Нафтали Беннет

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