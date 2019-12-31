ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Добыча нефти в России превысила исторический максимум СССР

      13:37Распечатать

      Фото: Пресс-служба ПАО "Газпром"

      Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Объем добычи нефти российскими компаниями по итогам прошедшего года превысил прежний рекордный показатель, достигнутый в СССР в 1987 г.

      По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2019 г. составила 560,2 млн тонн, увеличившись на 0,8% по сравнению с 2018 г. Тем самым, по годовым объемам добычи нефти России превысила рекорд СССР, который был достигнут в 1987 г. на уровне в 569,5 млн тонн.

      В течение последних нескольких лет нефтяная отрасль России, как отмечал портал "Вести.Экономика" продолжает обновлять прежние рекорды – несмотря на участие в соглашении ОПЕК+ в ограничении объемов добычи нефти.

      Существенным фактором в данной ситуации также является то, что весомый вклад в добычу нефти СССР также играли другие республики, помимо России (РСФСР), которые на сегодняшний день являются независимыми государствами.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: добыча нефти, ЦДУ ТЭК

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить