Военный конфликт США с Ираном – предвыборный гамбит Трампа

Ради имиджа крутого парня в ходе президентской избирательной кампании Дональд Трамп в буквальном смысле готов убивать и жертвовать немногими оставшимися позициями США на Ближнем Востоке.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.

Remember what I previously said--Obama will someday attack Iran in order to show how tough he is.