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      Фондовый рынок РФ обновил максимумы в начале 2020 года

      14:35Распечатать

      Фото: Артем Геодакян/ТАСС

      Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Индекс Московской биржи, а также индекс РТС выросли до новых рекордных значений в ходе первой торговой сессии 2020 года.

      Индекс Московской биржи в рамках торгов пятницы, 3 января, вырос до уровня 3 080 пунктов. По состоянию на 14.30 (мск) индекс РТС достиг отметки 1 563 пунктов. Для российского рынка акций это наиболее высокие значения.

      Основным фактором роста для акций российских компаний стало резкое обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. После убийства в столице Ирака высокопоставленных военных Ирана, которое было совершено США с применением БПЛА с одобрения президента США Дональда Трампа, произошел резкий рост нефтяных котировок, в цене также выросли традиционные защитные активы, в частности золото.

      Ралли на рынке акций России в первый день торгов 2020 г. было отмечено вопреки негативной динамике на западных площадках.

      Убийство американскими военными генерал-майора Касема Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, а также еще 10 человек в районе аэропорта Багдада в ночь со 2 на 3 января привело к бегству от риска на мировых фондовых рынках.

      На европейских рынках акций 3 января произошло довольно заметное снижение котировок – британский FTSE 100 упал на 0,5%, французский CAC 40 потерял 0,6%. Наиболее существенная негативная динамика была отмечена по немецкому индексу DAX, упавшему на 1,8%. Фьючерсы на фондовые индексы США также заметно упали на опасениях дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

      Рубрики: Акции, Ближний Восток, США и Канада

      Метки: РТС, ралли, Московская биржа, Касем Сулеймани

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