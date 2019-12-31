10 самых значимых технологических продуктов десятилетия

Wired выбрал 10 примеров революционных технологий за период с 2010 по 2019 годы. Нет недостатка в технологических продуктах, которые их создатели спешат окрестить "революционными". Конечно, каждая компания, которая создает новый гаджет, хочет верить, что ее инновационные решения коренным образом изменят то, как мы воспринимаем технологии в будущем. И иногда так происходит на самом деле.

WhatsApp Служба сообщений была запущена в ноябре 2009 года, но её влияние на последующее десятилетие было достаточно существенным. WhatsApp работал практически на любом современном мобильном устройстве, предоставляя пользователям возможность писать сообщения без взимания платы. Он также распространил сквозное шифрование, предоставляя конфиденциальность огромному количеству пользователей. К тому времени, когда в WhatsApp появились голосовые вызовы и видеочаты, он стал стандартом для мобильной связи через границы.

Apple iPad iPad стал кульминацией многолетних усилий Apple по запуску планшета, и Стив Джобс мог предвидеть то, что остальные ещё не представляли: мобильные продукты действительно станут самыми важными устройствами в жизни, а процессоры внутри них в конечном счёте превзойдут чипы повседневного ноутбука. Другие производители поспешили ответить на вызов — некоторые успешно, другие нет. Но сегодня iPad по-прежнему остаётся стандартом в области планшетов.

Uber и Lyft UberCab был запущен в июне 2010 года, что позволило людям вызывать «такси» нажатием кнопки смартфона. В первые дни служба работала только в нескольких городах, включала большую надбавку и отправляла люксовые машины и лимузины. Запуск более дешевого сервиса UberX в 2012 году изменил это, а также вывел на дорогу ещё больше гибридных автомобилей. Запуск Lyft в том же году создал для Uber серьезного конкурента.

Instagram Instagram не только закрепил за камерой статус наиболее важной функции смартфона, но и отказался от лишних атрибутов социальных сетей с их ссылками и обновлениями статуса. Это создало социальную сеть нового типа, своего рода цифровой глянцевый журнал, и в конечном счёте превратилось в чрезвычайно важную платформу для брендов, бизнеса, знаменитостей и любителей.

Apple iPhone 4S Выпуск оригинального iPhone в 2007 году был одним из самых значимых событий современной эпохи. Но в течение прошедшего десятилетия iPhone 4S, представленный в октябре 2011 года, стал переломным моментом в бизнесе Apple. Заново переработанное устройство получило три новые функции, которые определили способ использования персональных технических устройств в обозримом будущем: Siri, iCloud (на iOS 5) и камеру, которая могла снимать как 8-мегапиксельные фотографии, так и видео высокой четкости 1080p.

Tesla Model S Это был не первый полностью электрический автомобиль, появившийся на массовом рынке. Tesla Model S воспринимается первым потому, что захватил воображение автовладельцев. Долгожданный электромобиль был представлен в июне 2012 года. Ранние рецензенты отмечали, что он опережал Roadster на световой год и называли его технологическим чудом. Когда Tesla представила функцию автопилота, она стала объектом пристального внимания после нескольких несчастных случаев со смертельным исходом, когда водитель, по сообщениям, слишком полагался на неё. Вопросы к технологиям самостоятельного вождения и их влиянию на водителей теперь будут задаваться всё чаще. Тем временем, Tesla стимулировала серьёзные новации на рынке электромобилей.

Oculus Rift Oculus стала первой гарнитурой виртуальной реальности, ставшей популярной на массовом рынке. Первоначальная кампания на Kickstarter для Oculus Rift ставила цель в $250 000; но было собрано $2,5 миллиона. Oculus потребовалось много времени, чтобы выпустить гарнитуру Rift, и $600 было довольно высокой ценой. Но компания в итоге вывела на рынок автономный шлем Quest с 6 степенями свободы за $400.

Amazon Echo Смарт-динамик разработки корпорации Amazon.com. Устройство представляет собой 24-см цилиндрический динамик с встроенным микрофоном в виде семи-микрофонного массива. Устройство управляется голосом и реагирует на имя «Алекса»; это «слово пробуждения» может быть изменено пользователем на «Amazon» или на «Эхо». Сразу после произнесения этого слова речь пользователя записывается и отправляется в «облако» для анализа и реакции, используя мощности проекта Amazon Alexa — персонального ассистента от Amazon.

Google Pixel Pixel не захватил огромную долю рынка Android, но показал, насколько продвинутым может быть телефон Android, и произвёл сильное влияние на отрасль. В частности, технология камер, усовершенствованная интеллектуальными возможностями ПО Google, подтолкнула производителей устройств к разработке сенсоров и объективов.

SpaceX Falcon Heavy



На момент первого запуска — самая грузоподъёмная, мощная и тяжёлая ракета-носитель из находящихся в эксплуатации. Также Falcon Heavy принадлежит абсолютный рекорд по числу маршевых двигателей (28, в том числе 27 одновременно работающих) среди успешно летавших ракет-носителей. Помимо мощности, одним из важнейших нововведений SpaceX стали многоразовые ракетные ускорители. В феврале 2018 года два отработавших боковых ускорителя вернулись на мыс Канаверал, но центральный рухнул. Чуть больше года спустя, во время коммерческого запуска ракеты в апреле 2019 года, все три ускорителя Falcon Heavy нашли свой путь домой. Falcon Heavy — американская ракета-носитель (РН) сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени, спроектированная и произведённая компанией SpaceX и является одной из крупнейших ракет-носителей в истории мирового космического ракетостроения — наряду с «Сатурном-5», «Н-1», системой «Спейс Шаттл» и «Энергией». Относится к семейству Falcon и разработана на основе ракеты-носителя Falcon 9, используя её существенно видоизменённую первую ступень в качестве центрального блока (I ступени), а также две дополнительные модифицированные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей (так называемой «нулевой ступени»).На момент первого запуска — самая грузоподъёмная, мощная и тяжёлая ракета-носитель из находящихся в эксплуатации. Также Falcon Heavy принадлежит абсолютный рекорд по числу маршевых двигателей (28, в том числе 27 одновременно работающих) среди успешно летавших ракет-носителей. Помимо мощности, одним из важнейших нововведений SpaceX стали многоразовые ракетные ускорители. В феврале 2018 года два отработавших боковых ускорителя вернулись на мыс Канаверал, но центральный рухнул. Чуть больше года спустя, во время коммерческого запуска ракеты в апреле 2019 года, все три ускорителя Falcon Heavy нашли свой путь домой.

Москва, 3 января - "Вести.Экономика"