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      Американцам рекомендовали покинуть Ирак

      15:38Распечатать

      Фото: Bai Ping/Xinhua/Khalil Dawood

      Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Власти США призвали американцев "незамедлительно" покинуть территорию Ирака, объяснив данный совет "повышенной напряженностью" в стране и ближневосточном регионе.

      Госдепартамент США опубликовал данный призыв в соцсетях в пятницу, 3 января. В еще одном сообщении американцев призвали "не приближаться к посольству США в Багдаде".

      В администрации Трампа также заявили о том, что "повышенная напряженность" в Ираке и регионе в целом вызвана "атаками на посольство США в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном ополченцами". При этом в официальных предупреждениях властей США к американцам не сообщается об убийстве американскими военными представителей военного руководства Ирана.

      В ночь со 2 на 3 января США нанесли удар в районе международного аэропорта Багдада по автомобилю, в котором находились генерал-майор Касем Сулеймани, возглавлявший подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Иран, Ирак, Госдепартамент США, Касем Сулеймани

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