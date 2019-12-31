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      Tesla снизила стартовую цену на китайскую Model 3

      14:31Распечатать
      Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Таким образом, детище американской компании приблизилось по стоимости к продукту своего основного китайского конкурента - Xpeng Motor.

      Фото: Tesla China/Twitter

      Американский автопроизводитель скинул цену на свою продукцию, произведенную на новоиспеченной китайской Gigafactory, а именно на машины Model 3, на 9% до 323,8 тыс. юаней ($46,5 тыс.).

      А с учетом госсубсидии от китайского правительства американский электромобиль китайского производства обойдется покупателям еще дешевле: от 299,05 тыс. юаней.

      Таким образом, Model 3 приблизилась по цене к электромобилю Р7 главного китайского конкурента Tesla - компании Xpeng Motor. Цены на его продукцию стартуют от 240 тыс. юаней, а минимальная цена электрического внедорожника китайского автопроизводителя NIO - 358 тыс. юаней.

      Кроме того, Tesla удешевила и дополнительные опции, такие как цвет кузова и шины с высокими ходовыми характеристиками. При этом в стоимость не включена домашняя зарядная станция: ее цена составит еще 8 тыс. юаней.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", Tesla планирует уже в ближайшее время начать производить на китайском предприятии 1 тыс. автомобилей в неделю, в конечном итоге увеличив годовой объем производства до 150 тыс. единиц. При этом уже до конца года компания намерена локализовать производство комплектующих на 100%. Это, как отметил директор по производству завода в Шанхае Сон Ган, может позволить еще больше снизить цены на китайскую Model 3.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Китай, Шанхай, электромобиль, локализация, Tesla, Model 3, NIO, Gigafactory, Xpeng Motors

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