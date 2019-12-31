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      Власти Ирака заявили о нарушении условий пребывания военных США на территории страны

      16:15Распечатать

      Фото: Пресс-служба правительства Ирака

      Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Правительство Ирака осудило действия США по убийству высокопоставленного иранского генерала, а также иракских военных, назвав произошедшее нарушением суверенитета Ирака.

      Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди в пятницу, 3 января, заявил о том, что "самым решительным образом осуждает убийство военных Ирака и Ирана, которые являлись символами в победе против ИГИЛ (запрещена в РФ), со стороны американских военных".

      В серии сообщений в соцсетях премьер-министр Ирака назвал действия США "откровенным нарушением суверенитета Ирака и опасной эскалацией" ситуации в регионе. По словам Адиля Абдула-Махди, произошедшее является "актом агрессии против Ирака и против народа Ирака".

      Глава кабинета министров Ирака также подчеркнул, что совершенные со стороны США убийства "нарушают условия пребывания военных США в Ираке". В связи с этим парламент страны в пятницу проводит экстренное заседания с тем, чтобы "принять экстренные меры по восстановлению суверенитета Ирака".

      Это уже второе за последние несколько дней подобное осуждение действий США со стороны руководства Ирака. 31 декабря 2019 г. правительство Ирака заявило о нарушении суверенитета страны со стороны руководства США после нанесения военных ударов по территории Ирака.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Иран, убийство, Адиль Абдул-Махди

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