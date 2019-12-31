Власти Ирака заявили о нарушении условий пребывания военных США на территории страны

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Фото: Пресс-служба правительства Ирака
Рубрики: Ближний Восток
Метки: США, Иран, убийство, Адиль Абдул-Махди
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14:35
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