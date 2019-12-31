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      Греция, Кипр и Израиль договорились построить Восточно-Средиземноморский газопровод

      11:12Распечатать
      Москва, 4 января - "Вести.Экономика". Греция, Кипр и Израиль подписали в Афинах соглашение о начале строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).

      Фото: AFP

      В подписании соглашения приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадес, сообщает "Интерфакс".

      Протяженность EastMed составит около 2 тыс. км, мощность - 12 млрд куб. м газа в год.

      Газ начнут поставлять с офшорных месторождений, расположенных между Израилем и Кипром. Газопровод пойдет в Грецию и далее в страны Юго-Восточной Европы.

      EastMed станет самым длинным подводным газопроводом в мире, трубу введут в строй в 2025-2026 гг.

      Европейский союз в 2015 г. присвоил EastMed статус "Проекта общего интереса" (PCI) и заплатил 2 млн евро за технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Не позднее 2022 г. ЕС примет решение о том, брать ли на себя 50% общей стоимости проекта, который сейчас оценивают в 7 млрд евро.

      Еще 50% расходов на строительство газопровода возьмут на себя греческая DEPA и итальянская Edison через совместное предприятие IGI Poseidon.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Греция, газопровод, Кипр, Израиль, EastMed

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